Диетолог Журавлева рекомендовала есть перцы для восстановления после болезни

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Кашира
Диетолог Полина Журавлёва заявила, для восстановления после болезни рекомендуется употреблять богатые витаминами фрукты и овощи, в частности, специалист заявила о зелени и перцах.
Так, по её словам, в зелени и свежих овощах содержатся бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды, а также клетчатка, необходимая для поддержания микрофлоры кишечника.
Также она упомянула о пользе рыбы, красной икры, молочных продуктов во время восстановительного периода. А вот сахар, сладости, выпечку и алкоголь лучше всего на это время исключить из рациона, считает врач. Кроме этого, специалист отметила, что питание должно быть сбалансировано.
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«В болгарском перце, например, столько витамина С, что с ним может потягаться только лимон и шиповник. Все перцы богаты алкалоидами. Это очень полезные компоненты, жизненно необходимые для тех, кто настроен на восстановление. В чёрном перце есть нечто под названием пиперин. Этот элемент помогает восстановить иммунитет, что идеально после того, как вы переболели», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.
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Мелисса Тимофеева