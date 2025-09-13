В ночь на 14 сентября человечество ждут аномальные затяжные магнитные бури

13 сентября 2025, 05:00

Учёные ИКИ РАН предупредили о рекордной геомагнитной активности в сентябре

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН прогнозирует начало продолжительных магнитных бурь с ночи на воскресенье, 14 сентября.