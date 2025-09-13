В ночь на 14 сентября человечество ждут аномальные затяжные магнитные бури
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН прогнозирует начало продолжительных магнитных бурь с ночи на воскресенье, 14 сентября.
По данным Ведомостей со ссылкой Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения продлятся около шести суток и могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.
Явление вызвала крупная экваториальная дыра на Солнце, которая направила в сторону Земли потоки солнечного ветра. Его скорость увеличится с текущих 400 км/с до 500–600 км/с 14–15 сентября, а на пике активности 16 сентября может достичь 700 км/с.
За первые 10 дней сентября на Земле зафиксировали три магнитные бури, что в десять раз превышает показатели августа. Тогда за весь месяц произошла только одна буря. Учёные отмечают, что текущая активность может свидетельствовать о возвращении Солнца к пиковым уровням активности, хотя светило продолжает посылать противоречивые сигналы.
Для метеозависимых людей специалисты рекомендуют снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и избегать стрессов в этот период.
