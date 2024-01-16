Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь

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Международный день горячей и острой пищи отмечается гурманами всего мира ежегодно 16 января. Острые специи и приправы пользуются большим спросом, поскольку вносят разнообразие в рацион и раскрывают грани вкуса привычных продуктов. Однако иногда острая пища может навредить организму. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», кому и когда можно есть острое.
По словам специалиста, острые продукты благоприятно влияют на людей, у которых нет заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и аллергии на отдельные продукты. Считается, что такая еда стимулирует выработку желудочного сока: кровь активнее приливает к стенкам желудка, и пищеварение нормализуется.
Врач подчеркнула, что острые специи помогают улучшить вкус пищи, уменьшая количество соли в блюде. Это снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
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«Людям с гастритом, панкреатитом и в некоторых случаях с желчнокаменной болезнью острая пища может навредить. Таким категориям граждан надо быть осторожным с острой пищей, потому что могут возникнуть проблемы. Но для абсолютно здорового человека острая пища, как правило, безвредна», — заметила специалист.
«Красный перец чили считается очень полезным для здоровья, потому что в нём есть вещества, которые продлевают жизнь. Также если мы говорим про простой чёрный перец, то его добавление в блюдо вместе с куркумой (они друг друга активируют) тоже очень полезно для нашего здоровья. Дело в том, что данное сочетание сокращает общее количество продуктов гликирования (например, золотистая корочка, образующаяся во время жарки и выпекания, — прим. Ред.)», — сказала Наталья Павлюк.Специалист также развеяла миф, что острая пища помогает в похудении. По словам диетолога, острая еда может ускорить метаболизм, но в незначительных значениях.
«Похудеть нам помогает дефицит калорий и изменение пищевых привычек для дефицита калорий. Острые специи разгоняют метаболизм буквально на единицы, это примерно 5-10 грамм жира в сутки, и то это не доказано. Мы можем ускорить метаболизм достаточным количеством физических упражнений, правильным питанием, правильным режимом питания», — заключила эксперт.Читайте также:
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