Врач рассказал, как нельзя воспитывать ребёнка с СДВГ

24 июня 2026, 10:26

Врач Хатшуков: наказания для детей с СДВГ не работают

Фото: iStock/ dikushin

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков рассказал, что мозг детей, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивности не способен просто «взять себя в руки» по первому требованию родителей или преподавателей. Методы воспитания детей с СДВГ отличаются от привычных.





Ругать детей с СДВГ, читать им долгие нотации и применять физические наказания – значит допустить грубую ошибку, заявляет врач в беседе c NEWS.ru.



Такими способами от гиперактивного, не способного долго удерживать внимание ребёнка не добиться послушания.





«Наказания для детей с СДВГ не работают. Мозг ребенка не может просто взять себя в руки. Что работает в воспитании таких детей? Короткие инструкции: не «сделай уроки, убери в комнате, вынеси мусор», а «сядь за стол, открой тетрадь, напиши первую строчку». Делайте визуальные подсказки: графики, таймеры, картинки. Не забывайте о немедленной обратной связи: «молодец, написал три буквы — вот наклейка». Не откладывайте похвалу на вечер. Исключите наказания. Стоять в углу для ребенка с СДВГ — это пытка, он не сможет этого сделать. Что не работает? Долгие нотации, физические наказания, а также сравнения с другими детьми», — пояснил Хатшуков.