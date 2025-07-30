Специалист объяснил связь между СДВГ и заболеваниями «щитовидки»

30 июля 2025, 17:45

Маслиев: гиперактивность может быть следствием повышенной функции щитовидной железы

Фото: Istock/Oleksandra Polishchuk

Член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев заявил, что гиперактивность может быть следствием повышенной функции щитовидной железы.





Маслиев в беседе с «Известиями» рассказал, что при гипертиреозе усиливается обмен веществ, что приводит к избытку энергии и повышенной чувствительности центральной нервной системы к адреналину и норадреналину, а всё это напоминает симптомы СДВГ.



«Гипертиреоз связан с повышенной активностью щитовидной железы, тогда как тиреотоксикоз означает высокий уровень гормонов, который может быть вызван различными факторами, включая заболевания или приём медикаментов», — объяснил Маслиев.