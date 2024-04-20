Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память

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Частое употребление фастфуда и выпечки может привести к необратимой потере памяти. Такое заявление сделала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале.
Она рассказала, что учёным удалось выявить влияние фастфуда, сладостей и выпечки на память. Так, проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте злоупотребляли вредной пищей.
Такая еда снижает уровень ацетилхолила – нейромедиатора, который ответственен за обучение, концентрацию внимания и возбуждение.
Павлова подчеркнула, что проблемы с памятью у таких людей не решатся, даже если в зрелом возрасте они будут придерживаться правильного питания.
Однако врач уточнила, что эксперимент проводился учёными на крысах. Но в науке уже неоднократно наблюдалось, что происходящее с животными во время испытаний затем фиксировалось и у людей.
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Анастасия Чинкова