Врач раскрыла, как часто можно есть вредную еду

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Эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова заявила, что допустимо употреблять вредную пищу не чаще одного раза в две недели, соблюдая общую калорийность. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что излишние потребление сахара, соли и жирного мяса не приносит пользу здоровью, а провоцирует появление отеков и лишнего веса, а также вредит печени. При этом, как считает Казачкова, изредка можно съесть что-то вредное.
Диетолог также обратила внимание, что негативный эффект от сладостей и фастфуда можно значительно снизить, если добавить в рацион много зелени, овощей и фруктов на постоянной основе.
Она пояснила, что клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, абсорбирует трансжиры и позитивно влияет на микрофлору кишечника, тем самым помогая пищеварению и ЖКТ.
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«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж», — порекомендовала диетолог.
Диетолог также обратила внимание, что негативный эффект от сладостей и фастфуда можно значительно снизить, если добавить в рацион много зелени, овощей и фруктов на постоянной основе.
Она пояснила, что клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, абсорбирует трансжиры и позитивно влияет на микрофлору кишечника, тем самым помогая пищеварению и ЖКТ.
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Алина Юрчак