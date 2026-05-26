Раскрыта формула идеального завтрака для психического благополучия
Биохимик Джесси Инчауспе назвала идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня. Об этом она сообщила в интервью для колумбийского издания El Tiempo.
По словам эксперта, первый прием пищи должен быть сбалансированным, чтобы избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови. Если этого не сделать, человек может стать более импульсивным и перегруженным, что затруднит принятие важных решений и вызовет стресс. Особенно это касается сладких завтраков, предупредила специалист.
Для поддержания хорошего самочувствия в течение дня завтрак должен включать белки и жиры. Это поможет стабилизировать уровень сахара и обеспечит стабильный приток энергии. Также важно правильно сочетать продукты. Инчауспе рекомендует начинать с клетчатки, например, овощей, затем переходить к белкам и жирам, а углеводы оставлять на последний этап. Такой подход позволит избежать резких колебаний уровня глюкозы, отметила эксперт.
