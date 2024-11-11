Врач рассказал, как сахар в детстве влияет на развитие диабета и гипертонии

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Исследователи обнаружили, что снижение или отказ от употребления сахара в течение первых 1000 дней жизни может защитить человека от диабета и гипертонии во взрослом возрасте. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Калифорнии.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» сообщила, что полное исключение сахара из рациона детей не приведет к здоровому поколению, не страдающему гипертонией и диабетом, ведь на это влияют и другие признаки.
Однако, по ее словам, в первые три года жизни детям дополнительный сахар не нужен, у них есть определенно рассчитанное меню, и дополнительно баловать сахаром опасно и глупо.
Она отметила, что в настоящее время большинство болезней лечатся здоровым образом жизни, но не все понимают, что это долгий и многолетний труд, а не разовая акция.
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«Нужно тогда спрогнозировать заранее, чтобы у ребенка была своевременная половая жизнь, чтобы не было лишнего веса, который убивает сосуды и состава с дичайшей скоростью, чтобы ребенок не пробовал вейпы, чтобы занимался спортом. Генетическая предрасположенность тоже играет роль: если у вас в роду кто-то имеет склонность к сахарному диабету или гипертонии, то скорее всего это выстрелит, если ребенок не будет следить за здоровьем с самого детства. Сахар играет опосредованную роль. Все дело в рациональном потреблении и в рациональном расходовании», — подчеркнула эксперт.
Однако, по ее словам, в первые три года жизни детям дополнительный сахар не нужен, у них есть определенно рассчитанное меню, и дополнительно баловать сахаром опасно и глупо.
«Давать ребенку сахар — это потребность родителя, который испытывает чувство вины, наслаждаясь чем-то вкусным в компании ребенка за столом. Но на самом деле ребенок не хочет сладкого, его привлекает обертка, шуршание и родительское удовольствие. Потребности ребенка простые: сухая попа, достаточно воды и какие-то базовые продукты», — сказала врач.
Она отметила, что в настоящее время большинство болезней лечатся здоровым образом жизни, но не все понимают, что это долгий и многолетний труд, а не разовая акция.
«Легче сказать, что все из-за сахара. Но демонизировать какой-то продукт — это глупо», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева