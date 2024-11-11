Врач рассказал, как сахар в детстве влияет на развитие диабета и гипертонии

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 11 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федерльных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.