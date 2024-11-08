Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой

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Физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.
Так, по её словам, в селёдке содержатся жирные кислоты омега-3, которые не просто помогают укрепить иммунитет, но и оздоравливают нервную и сердечно-сосудистую системы.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
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«Еще в селёдке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Квашеная капуста прекрасно усваивается организмом. Количества бактерий в ней столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника. Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
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Мелисса Тимофеева