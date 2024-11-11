​Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Полноценный сон является определяющим фактором в поддержании душевного здоровья и эмоционального благополучия человека. Недостаток сна может негативно сказаться на самочувствии, настроении и состоянии организма, предупредила исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы Светлана Носикова.
«Регулярный и полноценный сон помогает сохранять стабильное настроение, снижает риск развития депрессии и тревожности. Он также помогает организму бороться с инфекциями и болезнями, поддерживая иммунную систему в здоровом состоянии», – пояснила Носикова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам врача, чтобы улучшить качество сна, необходимо придерживаться регулярного режима.
«Создайте комфортные условия, такие как тёмная, прохладная комната. Избегайте использования гаджетов перед сном. Если вы испытываете проблемы со сном, не стесняйтесь обращаться к терапевту», – добавила медик.По словам Носиковой, врач поможет определить причину недосыпания и разработать план лечения.
Читайте также:
Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров
В Детском центре им. Рошаля заработало отделение рентгенохирургии
Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом
Лора Луганская