Фармаколог Медведев озвучил пользу пальмового масла

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Завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что пальмовое масло может принести пользу организма в виде помощи в борьбе с атеросклерозом.
«Пальмитиновая кислота, которая есть в этом масле, нужна для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Медведев.
А доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что при деменции с тельцами Леви первыми симптомами могут быть галлюцинации и бессонница.
«Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются отложения — тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места их скопления», – добавил в беседе с Газета.ру Захаров.
Ранее главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.
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Мелисса Тимофеева