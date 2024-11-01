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Врач рассказал о влиянии группы крови на заболеваемость раком

Гематолог Румянцев: группа крови не используется как генетический маркер для заболеваний
Фото: iStock/Tippapatt

Фото: iStock/Tippapatt

Ученые выяснили, что повышенная защита от различных заболеваний есть у людей с первой группой крови.
Исследования показали, что у людей с первой группой меньше молекул, отвечающих за свертываемость крови, поэтому они меньше болеют раком поджелудочной железы и желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями и реже жалуются на проблемы с памятью.

Директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии; член-корреспондент РАМН Александр Румянцев в беседе с «Радио 1» заявил, что этому нет никаких научных обоснований.


«Это все глупости. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком, в год в России более 600 тысяч пациентов впервые встречаются с раковыми заболеваниями», — сказал эксперт.

Он добавил, что сравнение групп крови производилось всегда.
«Раньше считали, что группа крови — это генетическая принадлежность, поэтому брали и оценивали их частоту и распространение в определенных заболеваниях. Но сейчас для определенных заболеваний есть чистые генетические маркеры, и группа крови не используется в практике в их качестве», — объяснил врач.

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В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса
01 ноября 2024, 14:12

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области сообщило о планах благоустройства Банного леса в городском округе Пушкинский в 2025 году.
«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей: 6,8 км новых дорожек, включая 5,27 км для пешеходов и 1,52 км для велолыжного маршрута, а также автостоянка на 48 мест, включая специализированные места для маломобильных групп. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Для детей будут созданы две игровые площадки, а для любителей спорта — площадка для воркаута с тренажёрами. Кроме того, планируется установить смотровую площадку с видом на окрестные леса и овраги.

В лесопарке появятся пять зон для спокойного отдыха: зона у оврага с качелями, зоны в сосновом и смешанном лесу, площадки с кормушками для белок и птиц, а также зона отдыха с качелями в регулярном лесу.

Для удобства посетителей установят павильон проката с верандой, туалетные модули, комнату матери и ребёнка и контейнерную площадку. В лесопарке также появится современная уличная мебель, навигация и площадка для выгула собак.

Освещение будет организовано по всей транзитной и лыжной сети, на входных группах и площадках. Для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения и систему оповещения. Кроме того, планируется провести озеленение лесопарка.

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#подмосковье
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#пушкино
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В России начал работу реестр с электронными повестками в армию
01 ноября 2024, 14:10

Фото: iStock/scaliger

С 1 ноября начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учёта, следует из постановления правительства России.
Отмечается, что на первом этапе, который длился с 27 апреля по 31 октября, Минцифры РФ должно было разработать системы по специальному техническому заданию и передать её Минобороны, которое будет загружать в него сведения о военнообязанных.

Второй этап подразумевает начало работы реестра, однако в сентябре Минцифры сообщало, что его полноценное использование возможно не ранее 2025 года.

Из документа следует, что нынешний – осенний – призыв будет проведён с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящее время продолжают действовать прежние правила, а электронные повестки будут протестированы лишь в ряде российских регионов. В частности, в Рязанской области, на Сахалине и в Республике Марий Эл.

В электронный реестр будут вносить личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, образовании, трудовом стаже, состоянии здоровья и иную информацию о военнообязанном.

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#россия
#призыв
#армия
#данные
#минцифры
#минобороны
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Журналистка «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении после слов о Курской области
Журналистка Витязева сообщила, что она не знает об увольнении с «Соловьев Live»
01 ноября 2024, 13:46

Фото: iStock/pcess609

Журналистка Юлия Витязева, работающая в программе «Соловьев Live» Владимира Соловьёва, прокомментировала слухи о своём увольнении с канала после слов о Курской области. Её слова приводит RTVI.
Напомним, что журналистка в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором заявила, что продвижение ВСУ в Курской области стало частью хитрого плана России. После того, как эта запись вызвала ажиотаж в обществе, она удалила её.

На пост первым обратил внимание утром 1 ноября военблогер Юрий Подоляка. Именно он и заявил об увольнении журналистки-«провокаторши».

По словам Витязевой, ей не сообщали об увольнении с канала Соловьёва.

Также она добавила, что никого не дискредитировала своими словами. То, что она написала, продолжила Витязева, говорил сам президент России Владимир Путин. В частности, она сослалась на его слова о том, что курская авантюра Владимира Зеленского пошла не по тому сценарию, как планировалось, и что Россия не сделала то, что от неё ожидали.

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#журналист
#увольнение
#курская область
#сво
#заявление
#владимир путин
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Глава городского округа Одинцово посетил комбинат «Сибпромстрой Московия»
01 ноября 2024, 12:48

Фото: istockphoto / Thank you for your assistant

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с профильными заместителями провёл личный приём в рамках выездной администрации на территории комбината «Сибпромстрой Московия». Основные вопросы, которые поднимали заявители, касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жительница улицы Солнечной в Одинцово сообщила о регулярном сбросе сточных вод рядом с магазинами у дома №17. Специалисты провели проверку и обнаружили перелом канализационной трубы. Правообладателю земельного участка был выдан ордер на проведение ремонтных работ для устранения аварии. Андрей Иванов отметил, что администрация округа контролирует ситуацию.

Ещё один вопрос касался ограждения, которое было установлено летом текущего года за домом №10 по улице Глазынинской. Местные жители обеспокоены тем, что после монтажа металлического забора во дворе стало меньше парковочных мест.


«Здесь нужно прийти к компромиссу — найти поблизости пространство для специальных карманов или передвинуть забор ближе к инженерным сетям. Решим этот вопрос вместе с жителями», — заявил Андрей Иванов.
Кроме того, во время личного приёма обсуждалось благоустройство пешеходной зоны, ведущей к железнодорожной станции «Отрадное», которая иногда затопляется. Глава округа сообщил о намерении обратиться к РЖД для получения разрешения на прокладку ливневой канализации, разработку проекта и определение суммы, необходимой для реализации этого проекта. Также была затронута проблема отсутствия освещения на участке от станции до Можайского шоссе в направлении микрорайона «Гусарская баллада».

Стоит отметить, что перед приёмом глава Одинцовского округа посетил производственные цеха домостроительного комбината «Сибпромстрой Московия», который занимается производством железобетонных изделий для группы компаний «Сибпромстрой».

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#одинцово
#благоустройство
#ремонт
#андрей иванов
#выездная администрация
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Побег из под ареста и элитный терем в Подмосковье: как жил выданный РФ вор в законе Вася Бандит и что ему грозит
01 ноября 2024, 12:42

Игорь Кокунов (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)

Из Албании в Россию экстрадирован 57-летний россиянин Игорь Кокунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Вася Бандит. Вор в законе длительное время находился в международном розыске и был задержан Интерполом. Чем известен Кокунов и какой срок ему грозит на родине расскажет «Радио 1».

Где был задержан Вася Бандит


В августе 2023 года албанская полиция арестовала Васю Бандита по запросу Интерпола. Его задержали на контрольном пункте Муричан — Сукобин на границе с Черногорией. Албанские власти отклонили просьбу россиянина о предоставлении политического убежища и положительно отреагировали на запрос Министерства юстиции РФ о его экстрадиции. Издание Albanian Daily News сообщало, что Кокунова обвиняют в России в таких преступлениях, как похищение детей, отмывание денег и создание криминальных бизнес-схем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Уголовные дела


С 1993 года Кокунов занимает высокое положение в преступной иерархии и обладает значительным влиянием, что позволило ему контролировать криминальные структуры в Москве. В 2020 году против Кокунова было возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, однако он скрылся за границей. В связи с этим Генеральная прокуратура инициировала его международный розыск в августе прошлого года. Вскоре его местонахождение было установлено, и албанские правоохранительные органы задержали его. Затем Кокунова передали российским полицейским в международном аэропорту Тираны для экстрадиции.

Фото: iStock/OlFedv

Что такое «занятие высшего положения в преступной иерархии»


Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание для воров в законе, занимающих позиции организаторов или лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в результате чего в УК РФ появилась новая статья — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание за само лидерство в ОПГ в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей.

Ранее воры в законе часто избегали наказания, так как в статье 210 УК, касающейся ответственности за создание преступного сообщества, не было четкого определения того, кто считается лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Инициатором законопроекта стал сам президент. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что наиболее серьезные и опасные преступления совершаются именно организованными преступными группами.


Чем известен Вася Бандит


Свою криминальную карьеру Кокунов начал еще в конце Советского Союза. В Подольске в конце 80-х он собрал банду, которая занималась грабежами у фарцовщиков и цеховиков. К 25 годам у него уже было три судимости. В 1989 году Кокунова осудили в четвертый раз на 10 лет за вымогательство, но через четыре года он сбежал из кировской колонии, подкупив охранника.

После побега Кокунов переехал в Москву и активно участвовал в переделе собственности. В 1993 году его короновали воры, присвоив ему прозвище Вася Бандит. В 90-е годы многие подмосковные предприниматели обращались к нему за защитой, так как он обеспечивал надежную охрану. Его авторитет среди преступников был высок.

Позднее Кокунов неоднократно попадал под суд за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Согласно информации Главного следственного управления СК по Московской области, он постоянно проживал в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах. Начиная с 1993 года координировал и поддерживал связи между организованными преступными группами.

В Следственном комитете отметили, что Вася Бандит активно участвовал в так называемых воровских сходках, целью которых было распределение сфер преступного влияния и доходов, полученных незаконным путем. По информации правоохранительных органов, для финансирования своей организованной преступной группы Кокунов и его сообщники похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, занимались мошенничеством и организовывали нелегальный бизнес.

В начале лета 2020 года Вася Бандит был задержан в особняке в Чехове, который принадлежал его супруге — известному московскому адвокату. На видео, представленном оперативниками, был показан деревянный терем с фонтаном, интерьер которого украшали рыцарские доспехи и чучело медведя. В результате следователи возбудили против него новое уголовное дело.

Поместье Игоря Кокунова в Чехове (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)

Как Вася Бандит сбежал из-под ареста


В феврале 2022 года Кокунов, находившийся под судом в Мособлсуде за занятие высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста в своем поместье в Чехове. Это произошло после того, как судья изменил ему меру пресечения, освободив из следственного изолятора под домашний арест.

Воспользовавшись ослаблением контроля, мужчина снял электронный браслет, который отслеживал его местонахождение, и исчез накануне очередного заседания. В результате судебный процесс в Мособлсуде был приостановлен до тех пор, пока фигурант уголовного дела не был задержан.


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#тюрьма
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В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусах в некоторых телеграм-каналах
01 ноября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Diy13

Злоумышленники стали активно распространять вирус-троян, пряча вредоносное программное обеспечение в телеграм-каналах на тему трейдинга и финансов. Затем с помощью этой шпионской программы они получают доступ к конфиденциальным данным.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы отчёта экспертов Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского». Хакеры-мошенники прикрепляют вирусные файлы и архивы к постам в телеграм-каналах, посвящённых, например, торговле валютой. Они, как правило, имеют расширения типа .lnk, .com и .cmd.

Если пользователь попытается открыть эти файлы, на его устройство тут же загрузится вредоносное программное обеспечение, а именно вирус DarkMe. Эта шпионская программа позволяет удалённо выполнять команды, поступающие с сервера злоумышленников, а также воровать данные и информацию.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных онлайн-угроз, специалисты «Лаборатории Касперского» советуют пользователям установить на гаджет антивирусную программу от надёжного поставщика, а также постоянно повышать уровень компьютерной грамотности.

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#вирус
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#онлайн
#лаборатории
#хакеры
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В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству украинцев
01 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/macky_ch

В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству беженцев из Украины. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что в прошлом году правительство Германии объявило о запуске программы по «турбо-трудоустройству» украинцев. Помимо прочего это было необходимо, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости населения не смогли трудоустроить ни одного беженца, который прошёл интеграционный курс в прошлом году.

Из отчёта Счётной палаты Германии следует, что в 2024 году 40% беженцев из Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Однако трудоустроились по ним лишь менее 1%.

В материале издания отмечается, что немецкая бюрократия научила украинцев, что в стране не нужно работать, чтобы жить хорошо.

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#германия
#украина
#беженцы
#трудоустройство
#программа
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«Даже во сне»: Невролог рассказал, по каким симптомам распознать инсульт
Невролог Сутормин: инсульт может произойти во сне
01 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/AndreyPopov

Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» рассказал, по каким симптомам можно распознать инсульт, и как помочь в этой ситуации.
«Разнообразие симптоматики велико, чаще всего это нарушение движения в руке или ноге, головокружение, иногда потеря зрения на один глаз, нарушение координации речи, потеря чувствительности. Сочетание может быть любым. Это может случиться внезапно, и может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Инсульт может быть даже во сне, они называются инсультами "пробуждения"», — объяснил невролог.

По его словам, есть схема «лицо-рука-речь», по которой можно проверить, насколько ситуация критичная.
«Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам», — сказал эксперт.

Он добавил, что до приезда скорой лучше занять положение «лежа», потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.

Максим Сутормин подчеркнул, что скорая медицинская помощь моментально реагирует на «звонок об инсульте» и приезжает в течение 20-25 минут.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#скорая помощь
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Сумма исков Минобороны к ВСК в 2024 году приближается к 14 миллиардам рублей
01 ноября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) за десять месяцев текущего года превысила 13,8 миллиарда рублей. Это в 34 раза больше, чем было предъявлено к взысканию за весь 2023 год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от оборонного ведомства. Только за август Минобороны подало 73 иска на общую сумму 1,863 миллиарда рублей. В сентябре этих исков было меньше — «всего» 34, однако их сумма была более значительной и составила 2,9 миллиарда рублей. За октябрь в суд было направлено пять исков на 22,1 миллиона рублей.

Ранее в 2024 году были поданы иски на сумму 9,03 миллиона рублей. Военные требуют взыскать с ВСК неустойки за нарушения пунктов либо за невыполнение государственных контрактов, удержать с подрядчика средства, полученные в результате необоснованного завышения стоимости работ либо различные задолженности.

Таким образом, за 10 месяцев нынешнего года Минобороны подало к ВСК исков на сумму 13,8 миллиарда рублей. За весь 2023 год сумма, обозначенная в исковых заявлениях, составляла 441,3 миллиона рублей, а это в 34 раза меньше.

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#суд
#военные
#август
#нарушения
#минобороны
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