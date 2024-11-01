Врач рассказал о влиянии группы крови на заболеваемость раком

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Ученые выяснили, что повышенная защита от различных заболеваний есть у людей с первой группой крови.
Исследования показали, что у людей с первой группой меньше молекул, отвечающих за свертываемость крови, поэтому они меньше болеют раком поджелудочной железы и желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями и реже жалуются на проблемы с памятью.
Директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии; член-корреспондент РАМН Александр Румянцев в беседе с «Радио 1» заявил, что этому нет никаких научных обоснований.
Он добавил, что сравнение групп крови производилось всегда.
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Директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии; член-корреспондент РАМН Александр Румянцев в беседе с «Радио 1» заявил, что этому нет никаких научных обоснований.
«Это все глупости. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком, в год в России более 600 тысяч пациентов впервые встречаются с раковыми заболеваниями», — сказал эксперт.
Он добавил, что сравнение групп крови производилось всегда.
«Раньше считали, что группа крови — это генетическая принадлежность, поэтому брали и оценивали их частоту и распространение в определенных заболеваниях. Но сейчас для определенных заболеваний есть чистые генетические маркеры, и группа крови не используется в практике в их качестве», — объяснил врач.
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Анастасия Бондарева