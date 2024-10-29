Врач Черемушкин развеял миф о связи вспышек на Солнце и возникновением онкологии

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Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что нет никаких доказательств того. Что вспышки на Солнце способны вызывать рак у людей на Земле.
«Земля существует миллиарды лет, и за это время взрывалось множество звезд. Но никто не доказал, что из-за вспышки в космосе на нашей планете всё погибло. Для космонавтов такие вспышки опасны, так как они лишены защитных свойств атмосферы. Пока только доказано, что вспышки на Солнце, вспышки звёзд влияют на компьютерную технику и космические аппараты. Для жителей планеты угрозы никакой нет», — прояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявляла, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.
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Мелисса Тимофеева