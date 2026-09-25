Жителям Москвы и области рассказали об улучшении погоды в выходные

25 сентября 2026, 11:15

Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье ожидается до +18 °C

Фото: iStock/yulenochekk

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается заметное улучшение погоды. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +18 °C, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с RT специалист отметил, что в субботу и воскресенье воздух прогреется до +18 °C. Осадков, несмотря на переменчивую облачность, не ожидается.



По словам специалиста, в воскресенье вероятность дождя в Москве останется небольшой. При этом в западных и северо-западных районах Московской области осадки возможны в течение дня, а к вечеру дождь прогнозируется также на севере региона.



Ночью температура воздуха в столичном регионе будет находиться в пределах +6…+9 °C.





«Ветер в эти дни будет дуть с юга со скоростью 4—9 м/с. И абсолютно ровный ход атмосферного давления в выходные — порядка 757 мм рт. ст.», — подытожил Ильин.