Врач рассказал, по каким признакам можно самостоятельно выявить пневмонию

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Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа. В Роспотребнадзоре назвали тяжелые последствия доминирующего штамма гриппа.
Врач-терапевт, трансфузиолог, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» напомнил о таком термине, как «гриппозная пневмония», что является частой причиной гибели людей.
Однако, по его словам, выявить пневмонию самостоятельно тоже возможно.
Он подчеркнул, что мокрота — признак того, что нужно делать рентген легких.
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«Любой вирус, распространяющийся воздушно-капельным путём, идет через верхний дыхательный путь, проникает через носоглотку, ротоглотку, опускается с воздухом в лёгкие и проникает в эпителии, в кровь и в сосуды. Мы недавно перенесли эпидемию ковида и знаем о существовании так называемой, «атипичной пневмонии» — это характерный туман для воспаления легкого, притупления звука, когда кашель проходит будто через вату», — объяснил врач.
Однако, по его словам, выявить пневмонию самостоятельно тоже возможно.
«Это непроходящая температура, постоянно рецидивирующая: вы ее сбиваете, а она опять поднимается до 38-39 градусов. Дальше пневмонический кашель — это когда есть мокрота, воспаление. Жидкость находится уже непосредственно в более мелких бронхах, и человеку хочется освободиться от него. Кашель получается непродуктивный, то есть он не выходит из глубины. Или при откашливании выходит что-то рыжее с примесью и даже с кровью», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что мокрота — признак того, что нужно делать рентген легких.
«Поставить диагноз может только специалист. Воспаление лёгкого приводит к уплотнению ткани, что изменяет проведение звука и позволяет поставить диагноз. Мы можем перкуторно выстучать очаг воспаления», — сообщил Звонков.
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Анастасия Бондарева