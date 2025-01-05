В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса

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Тяжёлое течение метапневмовируса грозит детям до пяти лет, пожилым людям старше 65 лет и лицам с иммунодефицитом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов, слова которого приводит РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что метапневмовирус проявляется как и многие другие разновидности ОРВИ. Его основными симптомами являются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка и осиплость голоса. У взрослых людей, не входящих в вышеперечисленные категории, болезнь может протекать бессимптомно.
Чуланов отметил, что метапневмовирус широко распространён в других странах. В России он распространён в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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Анастасия Чинкова