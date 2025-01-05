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Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус

Daily Star: В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека
Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Китайские больницы столкнулись с нехваткой койко-мест из-за непонятного вируса, охватившего страну. Сообщается о вспышке пневмонии, которая распространилась уже на все провинции КНР.
Об этом сообщает издание Daily Star. Авторы публикации отмечают, что китайская система здравоохранения уже с трудом справляется с выпавшей на неё нагрузкой. Новый вирус вызывает симптомы, схожие с теми, которые проявляются при COVID-19 и гриппе, в первую очередь поражая лёгкие.

В больницы Китая поступают пациенты с ознобом, кашлем, болью в горле, а также общей слабостью и головокружением. При этом по всей стране фиксируется также повышенная заболеваемость такими респираторными инфекциями, как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.



В связи с этим медицинские специалисты рекомендуют властям страны населению предпринимать дополнительные меры предосторожности, включая возврат к повсеместному ношению масок и дополнительной дезинфекции.

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Невролог рассказала о влиянии солнца на серотонин
Невролог Демьяновская: серотонин снижается зимой, поэтому нужно больше солнца
03 января 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Xurzon

Человеку нужно чаще бывать на солнце, поскольку солнечный свет влияет на выработку серотонина или, проще говоря, гормона радости. Об этом журналистам RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
«На выработку серотонина влияет множество факторов, в том числе один из ведущих — солнечный свет. Исследования показали, что выработка серотонина зависит от яркости и продолжительности инсоляции. Зимой в нашей климатической зоне, когда солнца не хватает, синтез гормона радости может снизиться, в результате человек будет чувствовать себя разбитым, подавленным, хуже высыпаться», — сказала доктор.

Врач заключила, что человек должен быть физически активным, соблюдать режим сна, гулять в солнечную погоду, следить за питанием. Кроме того, можно воспользоваться светотерапией.

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Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком
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#россия
#врачи
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#солнце
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Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком
Педиатр Одинаева рассказала, как безопасно провести новогодние выходные с детьми
03 января 2025, 11:11

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Новый год — это особенная пора для детей и взрослых. Важно помнить, что в праздничный период могут произойти и неприятные ситуации. О том, как уберечь ребенка в новогодние каникулы от травм и других угроз, рассказала главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«В праздничные дни в местах отдыха всегда много людей, поэтому важно держать ребенка за руку. Перед прогулкой обязательно примите дополнительные меры безопасности: оденьте ребенка ярко — так его будет легче заметить. Заранее объясните ему, что делать, если он потеряется», — рассказала специалист.

Одинаева отметила, что также важно следить за питанием детей: проверять герметичность упаковки, а также сроки годности готовой продукции. По мнению педиатра, следует избегать продуктов с большим количеством консервантов, красителей и иных добавок.

Врач подчеркнула, что родителям важно быть особенно осторожными и следить за тем, чтобы ребенок не получил различные травмы во время новогодних каникул.

«В праздничные дни дети могут получить травмы при использовании пиротехники или во время катания на коньках и с горок. Самостоятельно использовать фейерверки детям запрещено. Если вы все же решили порадовать себя фейерверком, покупайте его только в официальных магазинах, имеющих сертификат. При запуске расскажите ребенку о технике безопасности и тщательно следите за его действиями», — пояснила Одинаева.

Педиатр заключила, что при плохом самочувствии ребенка необходимо сразу же обращаться за помощью к специалистам.

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Люберецкий офтальмолог рассказала, какие новогодние травмы могут привести к потере зрения
Подмосковный офтальмолог Елена Митяева напомнила об опасных для зрения травмах
03 января 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Новогодние праздники офтальмологи зачастую сталкиваются с травмами органов зрения, среди них есть и такие, которые могут привести к потере зрения. Люберецкий врач-офтальмолог Елена Митяева рассказала о случаях из собственной практики.
По словам специалиста, среди новогодних травм встречается удар пробкой от шампанского.

«Это может закончится внутриглазным кровоизлиянием, разрывом тканей глаза, повреждением роговицы, радужки, хрусталика и даже отслойкой сетчатки. Такие травмы требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для консервативного или хирургического лечения», — пояснила врач.

Одной из самых опасных травм глаза, как сообщает Митяева, являются ожоги и повреждения от петард и фейерверков. Она отметила, что офтальмологи каждый год сталкиваются с последствиями таких новогодних развлечений, начиная от легких ожогов до проникающих ранений глаза, что грозит пострадавшим потерей зрения.

Еще один распространенный вид травм — удар кулаком по глазу. Он может вызвать ушиб глазного яблока, что приведет к кровоизлиянию или полному разрушению глаза, добавила специалист.

Поводами для обращения за медицинской помощью являются такие признаки, как снижение зрения, плавающие «мушки» или видимое постороннее кровоизлияние в глазу, заключила Митяева.

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Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя
Нарколог Калюжная: Смертельно опасными могут быть пять литров пива
31 декабря 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Новогоднее застолье зачастую связано с употреблением различных алкогольных напитков. Важно помнить, что даже сравнительно небольшая доза спиртного несёт в себе определённые риски для здоровья.
Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила врач, психиатр-нарколог Марина Калюжная. Она посоветовала россиянам «с умом» выбирать новогодние напитки. По словам эксперта, с медицинской точки зрения наиболее безопасными являются напитки с низким уровнем содержания сахара, а также умеренной крепости.

Среди вин нарколог рекомендовала обращать внимание на красные или белые сухие вина, так как в них содержится меньше сахара по сравнению со сладкими и креплёными сортами. Если предпочтение отдаётся крепким напиткам, то лучше, чтобы они были прозрачными. Например, водка, белый ром или джин. Дело в том, что они содержат меньше сивушных масел, чем тёмные напитки, такие, как коньяк, бренди или виски, объяснила врач. Такие примеси увеличивают нагрузку на печень и приводят к похмелью.

Опасность алкоголя оценивается по уровню содержания этанола, сообщила Калюжная. Для взрослого человека усреднённой смертельной дозой считается 300-400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 700-1000 миллилитрам водки либо 5-6 литрам пива, пояснила врач.

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Нарколог раскрыл формулу снижения рисков алкогольного отравления в Новый год
Нарколог Холдин: чтобы не отравиться алкоголем, нужно сделать акцент на еду
30 декабря 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Чтобы не отравиться алкоголем в новогодние праздники, не стоит налегать на него, лучше сделать акцент на еде, а идеальным вариантом будет — не пить совсем. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного региона Виталий Холдин.
«…Пусть на вашем столе будет больше овощей, фруктов, легких закусок, поменьше жареного и соленого. Дело в том, что алкоголь нагружает печень, поджелудочную железу, а вкупе с жирной, жареной пищей это будет двойная нагрузка. И еще один секрет — обязательно пить чистую воду в процессе застолья», — пояснил доктор.
Холдин резюмировал, что лучше распланировать новогодний сценарий заранее, чтобы не превратить его в сплошное застолье. Предстоящие планы помогут держать себя в руках.

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#алкоголь
#нарколог
#здоровье
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Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать
Невролог МОНИКИ Сутормин: чтобы не переедать — прислушивайтесь к организму
29 декабря 2024, 19:36

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Чтобы не переедать в Новый год, необходимо прислушиваться к собственному организму, потребляя пищу только в случае реального голода, рассказал главный внештатный невролог Подмосковья Максим Сутормин.
«Чтобы избежать проблем от переедания, стоит прислушиваться к организму и обращать внимание на сигналы голода и насыщения. Учитесь распознавать, когда вы действительно голодны, и не ешьте автоматически, просто потому что еда на столе…» — сказал специалист.

Сутормин добавил, что переедание повышает риск инсульта и развивает атеросклероз. Особенно в группе риска находятся те, кто имеет неврологические заболевания или предрасположенности к сосудистым заболеваниям головного мозга.

Невролог рекомендует различные салаты, нежирное мясо, овощи, причем есть их сначала небольшими порциями. Кроме того, рекомендовано пить воду между алкогольными напитками и следить за количеством съеденного и выпитого.

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#новый год
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#праздники
#здоровье
#врачи
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Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола
Врач Михалева: салаты с новогоднего стола можно хранить не дольше 12 часов
28 декабря 2024, 22:33

Фото: iStock/DronG

Заправленные салаты с новогоднего стола можно хранить не дольше 12 часов, готовые блюда из птицы — не более 48 часов, гарниры — не больше 18 часов. Об этом сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. По ее словам, после истечения этого времени еда станет непригодной к употреблению и может спровоцировать отравление.
«Последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов следует обратиться за медицинской помощью», — рассказала она для «Газеты.Ru».
В то же время отравлением может грозить и, казалось бы, наиболее долго хранимый продукт — домашние консервы. Как пояснил инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с «Известиями», наиболее безопасными будут именно промышленные, покупные консервы, так как при их приготовлении точно соблюдались все правила.
«Самый частый и опасный микроорганизм, который может привести к летальному исходу и содержаться в консервах, — это Clostridium botulinum, очень устойчивый во внешней среде микроорганизм, который вырабатывает токсин, действующий даже в минимальных концентрациях на организм очень пагубно», — обратил внимание специалист.
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#новый год
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#россияне
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Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год
Салат оливье, селедка под шубой и крабовый стали самыми популярными в России
28 декабря 2024, 22:28

Фото: iStock/Yuliya

Россияне определили лидеров среди новогодних салатов: первое место занял оливье, который будут готовить 83% опрошенных, селедка под шубой — 74% и крабовый салат — его выбрали больше половины респондентов. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Апельсин». При этом, как отмечается, почти половина опрошенных не хочет хлопотать на кухне и просто закажет салаты на дом.
«На Новый год хозяйки готовы к кулинарным экспериментам — новым салатам или изменениям в существующих. Так, опрошенные высказались, что ради разнообразия хотят приготовить салаты «Императорский», «Гранатовый браслет», «Семгу под шубой», «Мимозу», а также салаты с ананасами и морепродуктами. Мужчины же, напротив, делают ставку на проверенные варианты», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с исследованием.
В то же время врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева призвала помнить о принципах здорового питания в новогоднюю ночь. В беседе с «Известиями» эксперт пояснила, что следует отдавать предпочтение более легким блюдам и фруктовым нарезкам, знать меру в алкоголе, накануне проверить домашнюю аптечку и обязательно изучать срок годности купленных готовых блюд.
«Помните о сроках годности готовых блюд. Не следует, чтобы они долго хранились в холодильнике как до, так и после праздника. На новогодний стол блюда подавайте постепенно. Недопустимо, чтобы при комнатной температуре салаты и некоторые закуски стояли по несколько часов», — рассказала врач.
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#врач
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Психолог Хорс: нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения
28 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/fizkes

Нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения, так как завышенные требования к себе отрицают человечность и биохимию. Об этом заявил психолог Михаил Хорс. По его словам, лучше оставаться собой, чем тратить силы на то, чтобы пытаться изменить себя.
«Когда у нас есть требования о том, каким нужно или я хочу быть, мы отрицаем человечность и биохимию. Недовольство собой и недовольство жизнью ни к чему хорошему не приводит. Возникают пирамидальные психические состояния. Если я могу быть унылым, лучше я буду таким, чем тратить силы на то, чтобы стать кем-то другим — и в этом случае мы эти силы расходуем», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время психолог Екатерина Еременко рассказала, как избавиться от повышенной тревожности при подготовке к Новому году. В разговоре с RT она отметила, что в такие моменты важно отыскивать причину тревоги, а также распределять задачи по уровню срочности, не боясь откладывать.
«Создайте рутинные привычки, которые помогут вам каждый день освобождать мысли от накопившейся тревоги и внутреннего напряжения. Например, это могут быть утренние ритуалы спокойствия, когда вы будете уделять время только себе — спорт, сытный завтрак, медитации. Также вы можете установить вечернее время без гаджетов, особенно перед сном», — посоветовала специалист.
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#психологическая помощь
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