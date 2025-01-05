Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус

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Китайские больницы столкнулись с нехваткой койко-мест из-за непонятного вируса, охватившего страну. Сообщается о вспышке пневмонии, которая распространилась уже на все провинции КНР.
Об этом сообщает издание Daily Star. Авторы публикации отмечают, что китайская система здравоохранения уже с трудом справляется с выпавшей на неё нагрузкой. Новый вирус вызывает симптомы, схожие с теми, которые проявляются при COVID-19 и гриппе, в первую очередь поражая лёгкие.
В больницы Китая поступают пациенты с ознобом, кашлем, болью в горле, а также общей слабостью и головокружением. При этом по всей стране фиксируется также повышенная заболеваемость такими респираторными инфекциями, как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.
В связи с этим медицинские специалисты рекомендуют властям страны населению предпринимать дополнительные меры предосторожности, включая возврат к повсеместному ношению масок и дополнительной дезинфекции.
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В больницы Китая поступают пациенты с ознобом, кашлем, болью в горле, а также общей слабостью и головокружением. При этом по всей стране фиксируется также повышенная заболеваемость такими респираторными инфекциями, как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.
В связи с этим медицинские специалисты рекомендуют властям страны населению предпринимать дополнительные меры предосторожности, включая возврат к повсеместному ношению масок и дополнительной дезинфекции.
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Александр Бойцов