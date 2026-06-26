Стоматолог предупредил об опасности мороженого для зубной эмали в жару

26 июня 2026, 18:08

Стоматолог Магомедов: мороженое в жару может испортить зубную эмаль

Фото: iStock/djiledesign

Употребление мороженого в жару может создавать стресс для эмали зубов. Об этом предупредил стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов.





По его словам, мороженое несет в себе опасность для зубов из-за высокого содержания сахара и низкой температуры. Так, на жаре холодный продукт повышает нагрузку на зубную эмаль. Особенно могут страдать люди с микротрещинами, кариесом или оголенными шеями зубов.





«Регулярное сочетание сахара и температурных контрастов может способствовать разрушению эмали и развитию кариеса. Особенно зубы становятся более чувствительными к температурным раздражителям после профессиональной чистки или отбеливания», — отметил Магомедов в разговоре с «Известиями».