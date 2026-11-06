Врач рассказала, какую опасность для здоровья несут гостевые тапки

06 ноября 2026, 17:53

Врач Шуппо: через гостевые тапки можно заразиться грибком

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Главная опасность ношения общей обуви заключается в риске передачи инфекций, прежде всего грибковых (микозов) и бактериальных. Об этом в беседе с RT рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.





По ее словам, грибки-дерматофиты (например, из рода Trichophyton) питаются кератином — белком, из которого состоит поверхностный слой кожи и ногти.





«Они отлично чувствуют себя в тёплой и влажной среде, которая создаётся внутри обуви. Если у предыдущего владельца обуви был микоз стоп или онихомикоз, то на стельках и текстиле могут оставаться их жизнеспособные споры», — поделилась специалист.

«В общей обуви может также «жить» целый ряд других патогенов — золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, протей, синегнойная палочка. Все они способны вызывать воспаления кожи и проникать через небольшие повреждения», — отметила она.

«Чесоточный клещ может временно находиться на любых предметах, включая обувь. Хотя во внешней среде клещ живёт недолго, в местах с массовым использованием общей обуви риск непрямого пути заражения возрастает», — пояснила она.

«У них даже небольшая ранка может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до гнойных процессов и сепсиса. Чтобы минимизировать опасность, лучше не пользоваться чужой обувью в гостях», — подытожила Шуппо.