Врач рассказала, какую опасность для здоровья несут гостевые тапки
Врач Шуппо: через гостевые тапки можно заразиться грибком
Главная опасность ношения общей обуви заключается в риске передачи инфекций, прежде всего грибковых (микозов) и бактериальных. Об этом в беседе с RT рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
По ее словам, грибки-дерматофиты (например, из рода Trichophyton) питаются кератином — белком, из которого состоит поверхностный слой кожи и ногти.
«Они отлично чувствуют себя в тёплой и влажной среде, которая создаётся внутри обуви. Если у предыдущего владельца обуви был микоз стоп или онихомикоз, то на стельках и текстиле могут оставаться их жизнеспособные споры», — поделилась специалист.
Заразиться в этом случае легко — будет достаточно любой микротравмы, продолжила Шуппо.
«В общей обуви может также «жить» целый ряд других патогенов — золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, протей, синегнойная палочка. Все они способны вызывать воспаления кожи и проникать через небольшие повреждения», — отметила она.
Теоретически, примеряя чужую обувь, можно заразиться даже чесоткой, обратила внимание врач.
«Чесоточный клещ может временно находиться на любых предметах, включая обувь. Хотя во внешней среде клещ живёт недолго, в местах с массовым использованием общей обуви риск непрямого пути заражения возрастает», — пояснила она.
Наибольшую опасность такие инфекции представляют для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, а также для пожилых и детей.
«У них даже небольшая ранка может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до гнойных процессов и сепсиса. Чтобы минимизировать опасность, лучше не пользоваться чужой обувью в гостях», — подытожила Шуппо.