Юрист рассказал о праве на возмещение за поврежденный непогодой автомобиль
Ущерб автомобилю от непогоды можно возместить за счёт каско организации или собственника, которые обязаны содержать территорию и допустили нарушение. Об этом сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс в беседе с RT.
По его словам, падение дерева на движущийся автомобиль оформляет Госавтоинспекция, а повреждение припаркованной машины регистрирует полиция. Владельцу каско стоит сразу уведомить страховщика и сохранить номер обращения, добавил эксперт.
До уборки дерева, снега или льда он посоветовал снять общий вид места, автомобиль с государственным номером, повреждения, адресную табличку и предмет, причинивший ущерб, а при подтоплении — зафиксировать уровень воды, водоприёмники и положение машины.
«Запишите контакты очевидцев, запросите записи камер и получите номер регистрации сообщения в книге учёта сообщений о преступлениях (КУСП). Фактическую погоду подтвердит справка территориального учреждения Росгидромета», — отметил специалист.
Размер ущерба устанавливают осмотр, диагностика и оценка восстановительного ремонта. Для требования к собственнику или обслуживающей организации сумму ущерба можно подтвердить независимой оценкой.
«Расходы может возместить управляющая организация, когда снег или сосулька сошли с общей крыши дома либо дерево росло на обслуживаемом ею придомовом участке, а нарушение обязанностей по содержанию объекта стало причиной повреждения. Собственник частного участка или здания может отвечать за ущерб при такой же причинной связи», — рассказал Адамс.
При подтоплении исследуют работу ливневой канализации, насосов, дренажа паркинга и дорожного водоотведения. Подтверждённая неисправность водоотведения, возникшая из-за ненадлежащего содержания и приведшая к затоплению, позволяет предъявить требование обслуживающей организации, поделился юрист.
Возмещение может включать ремонт, эвакуацию, диагностику, оценку и утрату товарной стоимости, а при полной гибели машины страховое возмещение рассчитывают по условиям каско.
«При передаче страховщику прав на годные остатки владелец вправе получить полную страховую сумму. При получении компенсации от причинителя вреда сумму определяют по стоимости автомобиля до повреждения за вычетом стоимости годных остатков, остающихся у владельца», — заключил эксперт.