Юрист рассказал о праве на возмещение за поврежденный непогодой автомобиль

06 ноября 2026, 17:39

Юрист Адамс: возмещение можно получить за повреждённый непогодой автомобиль

Фото: iStock/Elen11

Ущерб автомобилю от непогоды можно возместить за счёт каско организации или собственника, которые обязаны содержать территорию и допустили нарушение. Об этом сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс в беседе с RT.





По его словам, падение дерева на движущийся автомобиль оформляет Госавтоинспекция, а повреждение припаркованной машины регистрирует полиция. Владельцу каско стоит сразу уведомить страховщика и сохранить номер обращения, добавил эксперт.



До уборки дерева, снега или льда он посоветовал снять общий вид места, автомобиль с государственным номером, повреждения, адресную табличку и предмет, причинивший ущерб, а при подтоплении — зафиксировать уровень воды, водоприёмники и положение машины.





«Запишите контакты очевидцев, запросите записи камер и получите номер регистрации сообщения в книге учёта сообщений о преступлениях (КУСП). Фактическую погоду подтвердит справка территориального учреждения Росгидромета», — отметил специалист.

«Расходы может возместить управляющая организация, когда снег или сосулька сошли с общей крыши дома либо дерево росло на обслуживаемом ею придомовом участке, а нарушение обязанностей по содержанию объекта стало причиной повреждения. Собственник частного участка или здания может отвечать за ущерб при такой же причинной связи», — рассказал Адамс.

«При передаче страховщику прав на годные остатки владелец вправе получить полную страховую сумму. При получении компенсации от причинителя вреда сумму определяют по стоимости автомобиля до повреждения за вычетом стоимости годных остатков, остающихся у владельца», — заключил эксперт.