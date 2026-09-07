Терапевт Мелешина перечислила правила защиты от простуд и осенней бессонницы
Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Марина Мелешина посоветовала заранее скорректировать привычки перед наступлением холодов: соблюдать режим сна, следить за рационом, чаще проветривать жильё и пройти сезонную вакцинацию.
По словам специалиста, подготовку к периоду респираторных инфекций стоит вести в течение всего года. Осенью важно не допускать переохлаждения, выбирать одежду с учётом температуры и осадков, а в дождливую погоду брать с собой зонт. Сама по себе прохладная погода не приводит к заражению, подчеркнула врач. Инфекции вызывают вирусы и бактерии. Однако промокшая одежда, холод и сильный ветер способны ослабить защитные реакции организма, если человек уже столкнулся с возбудителем.
Мелешина в беседе с Life.ru рекомендовала сделать питание более разнообразным. В ежедневном меню нужны овощи, фрукты, зелень и достаточное количество белковой пищи. Полезным дополнением станут тёплые напитки с лимоном, клюквой, облепихой или шиповником. Осенью следует обратить внимание на поступление витаминов D, C и группы B, а также железа, магния и цинка. Витамин D содержится в жирной рыбе, желтках, печени и обогащённых молочных продуктах. Источниками витаминов группы B служат крупы из цельного зерна, бобовые, орехи, мясо, рыба и яйца.
Цинк можно получить из морепродуктов, говядины, фасоли и тыквенных семечек. Магния много в миндале, листовой зелени и бобовых. При нехватке железа в рацион стоит включить красное мясо, печень и бобовые, сочетая их с продуктами, богатыми витамином C. Врач призвала не начинать приём витаминных комплексов без консультации. Постоянная усталость, частые болезни, ухудшение состояния кожи и волос требуют обращения к специалисту и обследования.
Снизить вероятность заражения помогают прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. В сезон подъёма заболеваемости Мелешина посоветовала реже посещать переполненные закрытые пространства, избегать контактов с заболевшими, тщательно мыть руки, регулярно открывать окна и проводить влажную уборку. Людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить профилактику с лечащим врачом. Для нормального сна терапевт посоветовала сохранять постоянный график даже по выходным. Оптимальная продолжительность ночного отдыха составляет шесть-восемь часов. Перед сном спальню желательно проветрить, затемнить и поддерживать в ней прохладу. В отопительный сезон пригодится увлажнитель воздуха.
За полтора-два часа до отдыха лучше убрать телефон и другие гаджеты. Яркий свет экрана мешает выработке мелатонина. Вечером стоит отказаться от кофе, энергетиков, тяжёлой еды, рабочих задач и тревожных новостей. Врач предложила после 19:00 не читать информационные ленты. Ужин лучше завершать за два-три часа до сна. Прогулки, плавание, йога и лёгкая растяжка помогут снять напряжение, однако интенсивную тренировку следует закончить заранее. Перед отходом ко сну подойдут спокойная книга, тёплая ванна или тихая музыка.
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