Терапевт Мелешина перечислила правила защиты от простуд и осенней бессонницы

07 сентября 2026, 09:21

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Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Марина Мелешина посоветовала заранее скорректировать привычки перед наступлением холодов: соблюдать режим сна, следить за рационом, чаще проветривать жильё и пройти сезонную вакцинацию.