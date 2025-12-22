Врач рассказала о смертельной опасности секса при некоторых заболеваниях
В организме женщины могут скрыто развиваться опасные заболевания, которые при внешнем воздействии, в том числе во время интимной близости, способны привести к сильному кровотечению. В отдельных случаях это заканчивается реанимацией и угрозой для жизни.
Гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с «Абзацем» объяснила, что ряд диагнозов долгое время протекают без явных симптомов. Среди них — тромбоэмболия легочной артерии на фоне венозной недостаточности, варикозное расширение вен малого таза, внематочная беременность. В критический момент состояние может резко ухудшиться, развиться кровотечение, потеря сознания, и врачи не всегда успевают помочь.
По словам специалиста, особого наблюдения требуют женщины, которые уже рожали, а также беременные. Опасность также представляют крупные кисты и опухоли яичников — образования больше пяти сантиметров могут разорваться во время секса и вызвать сильную боль. Миома матки чаще приводит к кровотечениям, но, как правило, без смертельных исходов.
Врач подчеркнула, что избежать таких ситуаций помогает регулярное обследование. Женщинам рекомендуется минимум раз в год делать УЗИ органов малого таза. Тревожным сигналом считается длительная менструация: если ее игнорировать, может развиться гипоксия тканей, при которой организму начинает не хватать кислорода.
