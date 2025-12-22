Россиянам рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует затяжной кашель
Терапевт Чернышова: затяжной кашель может указывать на бронхиальную астму
Длительный кашель может указывать на наличие нескольких серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она отметила, что необходимо обязательно обратиться к врачу, если кашель сохраняется в течение нескольких дней.
«Кашель — это защитный рефлекс организма, который направлен на удаление инородного тела из дыхательных путей, например пыли, вирусов или микробов. Если кашель продолжается несколько дней, значит, на то есть серьезные причины», — пояснила Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».
По словам терапевта, длительный кашель возможен при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, хронической обструктивной болезни легких и раке легких.
Чернышова добавила, что самостоятельно ставить себе диагнозы нельзя. Для этого необходимо попасть на прием к врачу, который проведет все необходимые обследования и назначит оптимальное лечение.
Тем временем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил в беседе с RT, что некоторые наушники могут способствовать передаче холодного воздуха в слуховой проход.
«Если мы говорим с точки зрения наушников как вкладышей, то ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход. Но не сказать, что это вызовет воспаление», — отметил эксперт.
Однако при использовании наушников-накладок уши, наоборот, будут спрятаны от воздействия холодного воздуха.
Кондрахин добавил, что часто использовать наушники опасно из-за близкого источника звука, из-за чего со временем ухо может «перестать работать».