Россиянам рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует затяжной кашель

22 декабря 2025, 13:58

Терапевт Чернышова: затяжной кашель может указывать на бронхиальную астму

Фото: iStock/nensuria

Длительный кашель может указывать на наличие нескольких серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Она отметила, что необходимо обязательно обратиться к врачу, если кашель сохраняется в течение нескольких дней.





«Кашель — это защитный рефлекс организма, который направлен на удаление инородного тела из дыхательных путей, например пыли, вирусов или микробов. Если кашель продолжается несколько дней, значит, на то есть серьезные причины», — пояснила Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».

