Диетолог рассказала о тайной вредной добавке в хлебе

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В Магазинном хлебе может содержать вредные канцерогены — броматы и семикарбазид. Об этом предупредила диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в разговоре с aif.ru.
Врач пояснила, что эти вещества можно найти примерно в 5% магазинного хлеба. Обычно их добавляют, чтобы улучить свойства низкосортной муки и придать хлебобулочным изделиям объем и аппетитный вид. Названные вещества могут увеличить риск развития рака ЖКТ, щитовидной железы, и предстательной железы. Помимо этого, они разрушают содержащиеся в хлебе витамины В1, В3.
В качестве альтернативы Солнцева порекомендовала покупать черный хлеб, не содержащий таких опасных добавок и обогащенный полезными элементами.
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Алина Юрчак