Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога

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Ранее преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева прокомментировала созданный учёными Российского биотехнологического университета новый вид злакового батончика без глютена.
«В составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения», ─ объяснила в беседе с RT Беляева.
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