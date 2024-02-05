Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует

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При этом, как отметил Каприн, одного «чудо-анализа» для диагностики рака не существует. Для этого необходимо пройти комплекс лабораторных и инструментальных исследований.
«Ходить к врачу не когда болит, а чтобы не заболеть — вот главное правило, которого стоит придерживаться каждому», — подчеркнул Каприн.
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