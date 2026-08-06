Врач рассказала, сколько нужно кормить ребенка грудью
Врач из Кузбасса Анастасия Подушко рассказала о распространенных заблуждениях, связанных с грудным вскармливанием, и объяснила, как на самом деле работает лактация.
По словам заведующей женской консультацией больницы имени М. А. Подгорбунского для VSE42.RU, многие родители ошибочно считают, что ребенку обязательно нужно давать воду с первых месяцев жизни. Однако при кормлении грудью по требованию дополнительное питье обычно не требуется.
Специалист отметила, что грудное молоко примерно на 80% состоит из воды и полностью покрывает потребности здорового малыша в жидкости. Вода может понадобиться только в отдельных случаях — например, при некоторых заболеваниях и исключительно по рекомендации врача.
Еще один распространенный миф — если ребенок часто просит грудь, значит, ему не хватает молока. Анастасия Подушко объяснила, что для малыша грудь — это не только источник питания, но и способ получить контакт с мамой, успокоиться и почувствовать безопасность.
По словам врача, о настоящей нехватке молока могут говорить только объективные признаки: недостаточная прибавка веса, изменения стула и проблемы с мочеиспусканием. Также специалист опровергла мнение, что грудное вскармливание обязательно портит форму груди. По ее словам, основные изменения происходят из-за гормональной перестройки во время беременности и после нее, а не только из-за самого кормления.
Подушко добавила, что поддерживать здоровье груди помогают правильный уход, удобное белье и умеренные физические нагрузки. Врач также подчеркнула, что болезнь мамы не всегда является причиной прекращать кормление. Наоборот, вместе с грудным молоком ребенок получает антитела, которые помогают формировать защиту организма.
Отдельно специалист остановилась на мифе о том, что после года грудное молоко становится «пустым». По ее словам, даже после 12 месяцев в нем сохраняются иммуноглобулины, ферменты и факторы роста, которые продолжают приносить пользу ребенку.
Анастасия Подушко напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять грудное вскармливание как минимум до двух лет — при условии, что это комфортно для мамы и ребенка.
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