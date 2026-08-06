Врач рассказала, сколько нужно кормить ребенка грудью

06 августа 2026, 20:54

Врач Анастасия Подушко развеяла мифы о лактации

Фото: Istock / AnnaStills

Врач из Кузбасса Анастасия Подушко рассказала о распространенных заблуждениях, связанных с грудным вскармливанием, и объяснила, как на самом деле работает лактация.