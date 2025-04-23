Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце

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Говорят, что потребление кофе и вина влияет на сердце. Если в первом случае — отрицательно, то во втором — положительно для сосудов. Правда это или очередной миф?
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург, Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» развеял миф о влиянии кофе на развитие инфаркта.
По его словам, то же самое можно сказать про красное вино, которое якобы влияет на работу сосудов.
Однако он предупредил, что вино категорически не рекомендуется лицам, имеющим повышенную кислотность в желудке.
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«Если человек выпивает чашку кофе утром, в принципе это никак не повлияет на работу сердца, но если у него кофе каждые 15−20 минут, то риск развития аритмии сердца повышается», — прокомментировал эксперт.
По его словам, то же самое можно сказать про красное вино, которое якобы влияет на работу сосудов.
«В умеренных количествах любой алкогольный напиток не вредит. Но у каждого из нас свое понимание «умеренного». Кто-то может бутылку выпить и не заметить. Я считаю, что если алкоголь доставляет человеку удовольствие, при поведение соответствуют общепринятым нормам, то человек вполне может выпить бокал того самого вина за обедом», — поделился эксперт.
Однако он предупредил, что вино категорически не рекомендуется лицам, имеющим повышенную кислотность в желудке.
«Еще сбои в сердце связывают с солью, но все нужно употреблять в умеренном количестве», — заключил Григорьян.
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Анастасия Панченко