Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта

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Болезни сердца не стоят на месте, за четыре десятилетия они сильно помолодели. Инфаркт у пациентов молодого возраста сегодня совсем не редкость.
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» заявил, что в развитии инфарктов и инсультов играет особую роль генетическая предрасположенность.
По его словам, все заболевания имеют свою анатомию, и симптомы у чужого человека можно заметить по внешнему поведению.
Он добавил, что в современном мире на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина, который приводит к повышению уровня сахара в крови.
Также причиной развития инфаркта может быть неправильное питание и гиподинамия.
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«Если в роду были ближайшие родственники, у которых был инфаркт или инсульт, то это повод задуматься и, соответственно, проходить периодические обследования. Также нужно следить за питанием, физической активностью, за уровнем липидов, потому что есть такое состояние, когда наследуется повышенный уровень холестерина у членов семьи», — сказал эксперт.
По его словам, все заболевания имеют свою анатомию, и симптомы у чужого человека можно заметить по внешнему поведению.
«Если вы очень хорошо знаете человека, то можете заметить у него не совсем адекватное поведение, которое не связано с приемом каких-либо препаратов. Например, у него может быть вялость, он может медленно отвечать на ваши вопросы», — объяснил врач.
Он добавил, что в современном мире на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина, который приводит к повышению уровня сахара в крови.
«Выброс гормонов в кровь приводит к тому, что ускоряется ритм сердца, образуются микротрещинки в сосудах, которые могут спровоцировать инфаркт», — подчеркнул врач.
Также причиной развития инфаркта может быть неправильное питание и гиподинамия.
«Гиподинамия грозит тем, что происходит набор веса, который приводит к тому, что сердцу приходится перекачивать за единицу времени больше объема крови для снабжения всех органов тканей. Происходит нагрузка на сердце», — объяснил специалист.
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Анастасия Панченко