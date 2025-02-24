Россиянам рассказали, как сохранить здоровые суставы

Для того, чтобы справиться с хронической усталостью, нужно уметь делегировать все возможные задачи, пробовать новые виды деятельности, четко разделять работу и отдых и уметь говорить «нет». Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова. Также, по ее словам, следует уделять максимум времени своим хобби и увлечениям.