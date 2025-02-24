Россиянам рассказали, как сохранить здоровые суставы

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Боли в суставах могут вызывать сложности в движениях. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как сохранить здоровые суставы на долгие годы.
По словам специалиста, чаще всего боли в суставах появляются после 50–60 лет из-за остеоартрита. Однако иногда проблемы с суставами могут возникнуть и ранее, например, из-за травм, физической работы или аутоиммунной патологии. Кроме того, суставы часто болят у людей, имеющих избыточную массу тела.
Она также посоветовала употреблять в пищу полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые содержатся в морепродуктах, растительном масле, семенах и орехах. Врач объяснила, что эти кислоты очень важны для здоровья суставов.
Тем не менее, при болях в суставах, Демьяновская порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы и качественное лечение.
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«Прежде всего пациентам с заболеваниями суставов рекомендуют ограничить употребление соли, острых приправ, копченостей. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых витамином С, кальцием, фосфором, витамином D и биофлавоноидами — растительными активными веществами, которых особенно много в цитрусовых, яблоках, грушах, сельдерее и некоторых ягодах», — рассказала Демьяновская в беседе с «Известиями».
Она также посоветовала употреблять в пищу полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые содержатся в морепродуктах, растительном масле, семенах и орехах. Врач объяснила, что эти кислоты очень важны для здоровья суставов.
Тем не менее, при болях в суставах, Демьяновская порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы и качественное лечение.
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Элина Позднякова