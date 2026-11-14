От 3,3 до 18 млн рублей: стало известно, сколько может стоить лечение Лерчек за границей

14 ноября 2026, 15:47

Лечение блогерши Лерчек в Китае может обойтись в 18 миллионов рублей

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лечение Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в Китае может потребовать до 18 миллионов рублей. По данным Baza, стоимость зависит от выбранной схемы терапии и медицинских показаний.