От 3,3 до 18 млн рублей: стало известно, сколько может стоить лечение Лерчек за границей
Лечение Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в Китае может потребовать до 18 миллионов рублей. По данным Baza, стоимость зависит от выбранной схемы терапии и медицинских показаний.
Стандартный курс лечения рака желудка, как выяснило издание, предполагает комплекс обследований и анализов, от 6 до 12 циклов системной терапии, применение препаратов для поддержания костной ткани, а также возможную лучевую терапию. Предварительная стоимость такого варианта оценивается в 3,3–7,2 миллиона рублей.
Наиболее дорогостоящим методом может стать CAR-T-терапия, если для неё имеются соответствующие показания. Один только препарат обойдётся примерно в 11–12 миллионов рублей. Дополнительно придётся оплатить аферез, медицинское сопровождение, пребывание в реанимации и лечение возможных осложнений. В совокупности расходы на такую схему могут составить 13–18 миллионов рублей и даже больше.
Ранее стало известно, что Чекалина пока не смогла отправиться на лечение в Китай: срок, в который зарубежная клиника была готова её принять, закончился ещё 2 ноября. После помилования Валерии прежние договорённости предстоит согласовать заново.
Во время судебных разбирательств у Лерчек изъяли загранпаспорт. Однако в день помилования документ ей вернули, что позволит заново решать вопросы, связанные с поездкой за границу.
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