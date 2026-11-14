Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун стало самыми высокооплачиваемыми звёздами телевидения
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актрис современного телевидения. По данным Variety, за участие в сериале «Утреннее шоу» каждая из них получает около двух миллионов долларов за один эпизод.
Сопоставимые гонорары получают и некоторые другие звёзды сериалов. В частности, Сильвестр Сталлоне за главную роль в «Короле Талсы» и Крис Пратт за работу в проекте «Список терминалов» также зарабатывают примерно по два миллиона долларов за серию.
В список актёров с особенно высокими выплатами попали Харрисон Форд и Джейсон Сигел. За каждый эпизод сериала «Терапия» им, согласно информации Variety, платят от 1,3 до 1,4 миллиона долларов. Около 1,4 миллиона за серию получает и Кеннет Брана за участие в проекте «Лэрд».
Планку в миллион долларов за эпизод преодолели также исполнители главных ролей в комедии «Убийства в одном здании» — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Более миллиона долларов за серию зарабатывает и Дженнифер Гарнер благодаря участию в сериале «Уикенд на пять звёзд».
Представители индустрии связывают рост гонораров с высоким спросом на известных актёров, чьи имена способны привлечь внимание аудитории к телевизионным проектам.
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