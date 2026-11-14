Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун стало самыми высокооплачиваемыми звёздами телевидения

14 ноября 2026, 23:00

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получают по $2 млн за серию «Утреннего шоу»

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун (Фото: Instagram* / @reesewitherspoon)

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вошли в число самых высокооплачиваемых актрис современного телевидения. По данным Variety, за участие в сериале «Утреннее шоу» каждая из них получает около двух миллионов долларов за один эпизод.