Перечислены способы поддержать здоровье осенью
С наступлением холодов пищевые привычки могут потребовать корректировки. Об этом сообщила гастроэнтеролог и терапевт, эксперт бренда Repeat Анастасия Рожко, пишет «Лента.ру».
Специалист посоветовала в это время года соблюдать регулярный режим питания и избегать сильного голода. Не обязательно привязывать приемы пищи к строгому расписанию, но большие перерывы могут привести к перееданию, пояснила она.
Для поддержания здоровья осенью гастроэнтеролог рекомендовала включать в рацион достаточное количество белка. Это можно сделать, употребляя нежирное красное мясо, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты или бобовые. Также Рожко предложила не ограничиваться свежими сезонными овощами и фруктами, а добавлять в меню замороженные продукты.
В завершение гастроэнтеролог подчеркнула важность соблюдения питьевого режима. Она отметила, что в прохладное время года жажда может быть менее заметной, чем летом, однако организм по-прежнему нуждается в жидкости, добавила врач.
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