Перечислены способы поддержать здоровье осенью

21 октября 2026, 16:11

Терапевт Рожко: Поддержать организм осенью можно с помощью регулярных приемов пищи

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С наступлением холодов пищевые привычки могут потребовать корректировки. Об этом сообщила гастроэнтеролог и терапевт, эксперт бренда Repeat Анастасия Рожко, пишет «Лента.ру».