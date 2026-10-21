Россиянам объяснили правила восполнения йода в организме без риска для здоровья

21 октября 2026, 16:52

Врач Уланкина заявила, что специальная йодопрофилактика нужна не всем

Фото: iStock/piotr_malczyk

Специальная йодопрофилактика нужна не всем. Об этом в беседе с RT сообщила врач Ольга Уланкина.