Россиянам объяснили правила восполнения йода в организме без риска для здоровья
Специальная йодопрофилактика нужна не всем. Об этом в беседе с RT сообщила врач Ольга Уланкина.
Согласно мнению специалиста, йод является ключевым микроэлементом, необходимым для синтеза гормонов щитовидной железы. Они играют важную роль в регуляции обмена веществ, функционировании сердца и нервной системы.
Обычно человек получает йод из пищи, такой как рыба, морепродукты, молочные продукты и яйца. Однако в некоторых регионах, особенно удалённых от моря, почва и вода содержат недостаточное количество йода, что приводит к возникновению йододефицитных областей в России, пояснила она.
Уланкина отметила, что длительный дефицит йода может вызвать увеличение щитовидной железы, известное как зоб. Снижение выработки гормонов щитовидной железы приводит к гипотиреозу, что, в свою очередь, влияет на общее самочувствие, обмен веществ и работу различных органов.
Врач добавила, что для большинства людей достаточно придерживаться сбалансированной диеты и использовать йодированную соль, чтобы избежать дефицита йода. Однако в некоторых случаях необходимо его дополнительное восполнение с помощью специальных препаратов, таких как таблетки или капли, которые могут быть назначены только врачом.
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