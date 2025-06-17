Врач Сальвадор Пласенсия признал вину в смерти Мэттью Перри
Врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Перри
Врач Мэттью Перри, Сальвадор Пласенсия, признал себя виновным в его смерти. Он поставлял актеру кетамин без медицинских показаний, иногда делая инъекции лично, в том числе в машине на парковке. Об этом сообщает New York Times.
В переписке с коллегой врач обсуждал гонорары Перри и нежелание, чтобы тот покупал кетамин у других. Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в 2 миллиона долларов.
Напомним, Мэттью Перри, долго боровшийся с зависимостями, был найден мертвым в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.
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