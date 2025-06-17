Врач Сальвадор Пласенсия признал вину в смерти Мэттью Перри

17 июня 2025, 14:27

Врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Перри

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врач Мэттью Перри, Сальвадор Пласенсия, признал себя виновным в его смерти. Он поставлял актеру кетамин без медицинских показаний, иногда делая инъекции лично, в том числе в машине на парковке. Об этом сообщает New York Times.