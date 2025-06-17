Стало известно, почему украинские артисты поют на русском вопреки запретам
Продюсер Леонид Дзюник заявил aif.ru, что украинские артисты продолжают общаться и петь на русском языке, потому что он понятен большинству. Он уверен, что запреты властей Украины на исполнение песен на русском языке будут безуспешными, так как этот язык «родной для Украины и украинцев».
Дзюник отметил, что 85% населения Украины говорит на русском. Он также подчеркнул, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) продолжает петь на русском, потому что именно на этом языке его все слушают.
На Украине действует запрет на публичное исполнение музыки на русском языке. Недавно директора отеля оштрафовали за концерт Данилко с песнями на русском.
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