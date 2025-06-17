Стало известно, почему украинские артисты поют на русском вопреки запретам

17 июня 2025, 13:05

Продюсер Дзюник объяснил, почему украинские артисты поют на русском

Фото: iStock/Nagaiets

Продюсер Леонид Дзюник заявил aif.ru, что украинские артисты продолжают общаться и петь на русском языке, потому что он понятен большинству. Он уверен, что запреты властей Украины на исполнение песен на русском языке будут безуспешными, так как этот язык «родной для Украины и украинцев».