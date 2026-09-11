Врач Шагаев объяснил, как помочь ребенку при попадании предмета в дыхательные пути
Врач-анестезиолог «СМ-Клиника» для детей Борис Шагаев предупредил родителей: при подозрении на удушье нельзя пытаться нащупать и извлечь предмет пальцами. Такие действия способны протолкнуть его глубже и ухудшить состояние ребенка.
В беседе с «Газетой.Ru» Шагаев пояснил, что вмешиваться не нужно, если ребенок сохраняет способность кашлять, говорить, плакать и делать вдохи. В этой ситуации следует оставаться рядом, контролировать его самочувствие и позволить кашлю очистить дыхательные пути.
Срочно вызывать скорую необходимо, если ребенок молчит, не может вдохнуть, слабо кашляет, теряет возможность говорить или начинает синеть. До приезда медиков взрослым нужно приступить к оказанию помощи.
Детям старше года при тяжелом удушье рекомендуют наносить удары между лопатками, чередуя их с абдоминальными толчками — приемом Геймлиха. Потерявшего сознание ребенка следует положить на ровную твердую поверхность и начать сердечно-легочную реанимацию. Осматривать рот допустимо, однако извлекать предмет стоит лишь тогда, когда его хорошо видно.
Для младенцев прием Геймлиха не подходит. Ребенка до года кладут животом на предплечье или бедро взрослого, придерживая голову и шею, после чего наносят удары в межлопаточную область. При отсутствии результата малыша переворачивают на спину и выполняют толчки в области грудины.
Врач призвал не пытаться «протолкнуть» застрявший кусок водой, хлебом или едой, не трясти ребенка и не вызывать у него рвоту. Если рядом находятся двое взрослых, один должен сразу позвонить в скорую помощь, а второй — начать необходимые действия.
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