Врач Шагаев объяснил, как помочь ребенку при попадании предмета в дыхательные пути

11 сентября 2026, 08:55

Врач Шагаев: нельзя пытаться вслепую достать застрявший в горле предмет пальцами

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Врач-анестезиолог «СМ-Клиника» для детей Борис Шагаев предупредил родителей: при подозрении на удушье нельзя пытаться нащупать и извлечь предмет пальцами. Такие действия способны протолкнуть его глубже и ухудшить состояние ребенка.