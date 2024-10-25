Врач-терапевт из Каширы может стать «Народным доктором» региона

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
До завершения голосования на звание лучшего детского и взрослого врачей Московской области осталось 12 дней. В Кашире в нем принимают участие 126 специалистов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На данный момент максимальное количество голосов среди местных врачей получил врач-терапевт Аъзамджон Салимов.
Областной конкурс «Народный доктор Московской области» проводится каждый год. Одним из ключевых показателей для проведения отбора и подведения результатов станет открытое электронное голосование.
Всего в регионе в конкурсе принимают участие 26 тысяч врачей.
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