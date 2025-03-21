Врач-трихолог предупредила россиян о серьезной опасности популярно тренда из TikTok

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В соцсетях появился новый странный тренд — девушки начали втирать слаймы в волосы, надеясь получить эффект ламинирования. Однако специалисты бьют тревогу и не поддерживают подобные эксперименты, говоря о рисках здоровья кожи головы.
Врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» категорически заявила, что слайм абсолютно не создан для волос, откуда взялся тренд — непонятно.
Она добавила, что у подростков происходит активация желез, поэтому появляются первые признаки перхоти, зуд, жжение, и должен быть регулярный генетический уход.
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«Слайм с волос снять практически невозможно, придется менять прическу. Никакого эффекта ламинирования он не даст. У меня уже был на приеме мальчик-подросток, которому в шутку залепили лайм в волосы — никто ничем не смог помочь, потому что это не вымывается. 16-летняя девушка приходила, которая разнесла слайм расческой по волосам и сделала тугой хвост — как будто загелила. Жуткое зрелище, потому что начался зуд», — поделилась врач.
Она добавила, что у подростков происходит активация желез, поэтому появляются первые признаки перхоти, зуд, жжение, и должен быть регулярный генетический уход.
«Слайм запечатал весь дерматит, создал парниковый эффект, на этом фоне активизировал грибок кожи. Голова вся в красных пятнах, в желтых корках. Поэтому мы это не поддерживаем. Для ламинирования существуют другие средства, например, на основе алоэ или желатина», — объяснила эксперт.
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Анастасия Панченко