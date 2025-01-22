«Вся голова седая»: Трихолог назвала две неожиданные причины появления седых волос

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Ранняя седина — явление, которое волнует многих. Оно кажется неожиданным и несправедливым, но почему так происходит?
Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» заявила, что резкое поседение подростков и молодых людей является следствием перенесенных стрессов.
По ее словам, есть и еще одна причина, приводящая к раннему появлению седых волос.
Ранее трихолог рассказала о том, что седина в 20 лет случается в единичных случаях, которые всегда были и до сих пор есть. Это связано с генетикой и дефицитами железа и меди.
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«Если человек поседел резко (раз — и вся голова седая), то здесь мог сработать стрессовый фактор. Ни для кого не секрет, что сейчас молодые люди много стрессуют, подростки очень сильно», — сказала эксперт.
По ее словам, есть и еще одна причина, приводящая к раннему появлению седых волос.
«Все-таки курение тоже вызывает оксидативный стресс, увеличение количества перекиси водорода в стержнях волос, что может приводить тоже к нарушению фрагментации», — добавила трихолог.
Ранее трихолог рассказала о том, что седина в 20 лет случается в единичных случаях, которые всегда были и до сих пор есть. Это связано с генетикой и дефицитами железа и меди.
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Анастасия Бондарева