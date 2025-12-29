Достижения.рф

Врач Утробин объяснил, сколько алкоголя можно позволить на Новый год без вреда

Врач Утробин: безопасной дозы алкоголя не существует
Фото: iStock/fizkes

Правильно провести новогоднюю ночь и при этом не навредить здоровью вполне возможно. Об этом заявил в разговоре с «Коммерсантом» психиатр и нарколог Александр Утробин.



Этанол остается токсичным для всех систем организма. По словам врача, употребление алкоголя в течение двух недель значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых и желудочных заболеваний. Утробин подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует, есть только те, которые организм переносит легче.

Специалист рекомендует придерживаться нескольких простых правил. Пить медленно — не более одной стандартной дозы алкоголя в час. Сочетать напитки с плотной едой и чередовать каждый бокал с водой. Газированные и сладкие напитки следует употреблять с осторожностью, так как они сильнее нагружают поджелудочную железу. Смешивание разных видов алкоголя Утробин считает опасным для здоровья.

На следующее утро после застолья нарколог советует не прибегать к опохмелению, а восстанавливать водно-солевой баланс. Для этого можно выпить минеральную воду, поспать, прогуляться и поесть лёгкую пищу.

Екатерина Коршунова

