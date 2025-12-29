Врач Утробин объяснил, сколько алкоголя можно позволить на Новый год без вреда

29 декабря 2025, 13:03

Врач Утробин: безопасной дозы алкоголя не существует

Фото: iStock/fizkes

Правильно провести новогоднюю ночь и при этом не навредить здоровью вполне возможно. Об этом заявил в разговоре с «Коммерсантом» психиатр и нарколог Александр Утробин.