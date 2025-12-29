Врач Утробин объяснил, сколько алкоголя можно позволить на Новый год без вреда
Правильно провести новогоднюю ночь и при этом не навредить здоровью вполне возможно. Об этом заявил в разговоре с «Коммерсантом» психиатр и нарколог Александр Утробин.
Этанол остается токсичным для всех систем организма. По словам врача, употребление алкоголя в течение двух недель значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых и желудочных заболеваний. Утробин подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует, есть только те, которые организм переносит легче.
Специалист рекомендует придерживаться нескольких простых правил. Пить медленно — не более одной стандартной дозы алкоголя в час. Сочетать напитки с плотной едой и чередовать каждый бокал с водой. Газированные и сладкие напитки следует употреблять с осторожностью, так как они сильнее нагружают поджелудочную железу. Смешивание разных видов алкоголя Утробин считает опасным для здоровья.
На следующее утро после застолья нарколог советует не прибегать к опохмелению, а восстанавливать водно-солевой баланс. Для этого можно выпить минеральную воду, поспать, прогуляться и поесть лёгкую пищу.
Читайте также: