Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо

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Винегрет — самое полезное новогоднее блюдо, сбалансированное, низкокалорийное и богатое клетчаткой. Об этом рассказала «Аргументам и Фактам» врач общей практики, терапевт Ольга Александрова.
Бренд-шеф Максим Кузнецов рекомендовал для сохранения качества салатов не оставлять их на всю новогоднюю ночь на столе. Он добавил, что салаты стоит заправлять майонезом лишь перед самым употреблением, а не хранить их заправленными. Кроме этого, специалист посоветовал убирать блюда в холодильник каждый раз после того, они разложены по тарелкам.
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