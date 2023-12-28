Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола

Фото: Мария Шматкова
Собирая новогодний стол, следует придерживаться двух простых правил: не готовить впрок и не переедать. Об этом заявила нутрициолог из Одинцова Ольга Гарькина. По словам специалиста, для праздничного стола лучше выбрать простые блюда.
«В преддверии Нового года хотела бы помочь собрать новогоднюю корзину, чтобы продукты были полезные, и не было никаких последствий с желудочно-кишечным трактом после продолжительных январских праздников. Обязательно должны быть мясные продукты, рыба и овощи. Не забудьте про соленья, потому что в них присутствуют лакто- и бифидобактерии. Они помогут переработать всю пищу, которую мы съедим в Новый год», – сказала Гарькина.Специалист рекомендует для новогоднего стола икру – это и белок, и полезные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
«Лучше остановить выбор на слабосолёной кетовой икре, которая подойдёт для закусок и украсит праздничный стол. Отправляется в нашу корзину и слабосолёная красная рыбка. Её лучше подавать на листьях свежего салата и добавить ломтики лимона для вкуса», – отметила Гарькина.На горячее нутрициолог предлагает запечь корейку из баранины, так как она не только вкусная, но и эффектно смотрится. Блюдо можно оформить в виде короны.
«Корейку нужно покупать на ленте, тогда её после приготовления можно развернуть, и получается настоящая корона. Обязательно сделайте клюквенный соус к мясу. Для соуса берём клюкву, отвариваем, перетираем через сито, добавляем немного соли и специй, можно», – поделилась Ольга.Начать застолье следует с мяса или рыбы, причём обязательно в сопровождении овощного салата. Остальное лучше оставить на потом. Так можно сразу удовлетворить чувство голода из-за насыщения белками.
«Это значит, что в дальнейшем вы не будете хаотично закусывать всем подряд. Главное правило – во всём придерживаться меры, чтобы после праздников не прибавились лишние килограммы и проблемы с пищеварением. Не готовьте сразу много, чтобы продукты не портились», – посоветовала специалист.Она также рекомендовала делать каждый день свежие салаты, а сладости и фрукты есть в первой половине дня.
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