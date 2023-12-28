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Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола

28 декабря 2023, 22:57
Фото: Мария Шматкова

Фото: Мария Шматкова

Собирая новогодний стол, следует придерживаться двух простых правил: не готовить впрок и не переедать. Об этом заявила нутрициолог из Одинцова Ольга Гарькина. По словам специалиста, для праздничного стола лучше выбрать простые блюда.
«В преддверии Нового года хотела бы помочь собрать новогоднюю корзину, чтобы продукты были полезные, и не было никаких последствий с желудочно-кишечным трактом после продолжительных январских праздников. Обязательно должны быть мясные продукты, рыба и овощи. Не забудьте про соленья, потому что в них присутствуют лакто- и бифидобактерии. Они помогут переработать всю пищу, которую мы съедим в Новый год», – сказала Гарькина.
Специалист рекомендует для новогоднего стола икру – это и белок, и полезные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

«Лучше остановить выбор на слабосолёной кетовой икре, которая подойдёт для закусок и украсит праздничный стол. Отправляется в нашу корзину и слабосолёная красная рыбка. Её лучше подавать на листьях свежего салата и добавить ломтики лимона для вкуса», – отметила Гарькина.
На горячее нутрициолог предлагает запечь корейку из баранины, так как она не только вкусная, но и эффектно смотрится. Блюдо можно оформить в виде короны.
«Корейку нужно покупать на ленте, тогда её после приготовления можно развернуть, и получается настоящая корона. Обязательно сделайте клюквенный соус к мясу. Для соуса берём клюкву, отвариваем, перетираем через сито, добавляем немного соли и специй, можно», – поделилась Ольга.
Начать застолье следует с мяса или рыбы, причём обязательно в сопровождении овощного салата. Остальное лучше оставить на потом. Так можно сразу удовлетворить чувство голода из-за насыщения белками.
«Это значит, что в дальнейшем вы не будете хаотично закусывать всем подряд. Главное правило – во всём придерживаться меры, чтобы после праздников не прибавились лишние килограммы и проблемы с пищеварением. Не готовьте сразу много, чтобы продукты не портились», – посоветовала специалист.
Она также рекомендовала делать каждый день свежие салаты, а сладости и фрукты есть в первой половине дня.

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На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
28 декабря 2023, 22:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На обеспечение жителей Подмосковья льготными лекарствами в 2024 году планируют направить более 19 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В Подмосковье насчитывается порядка 700 тыс граждан, имеющих право на льготные лекарства. На их лекарственное обеспечение в следующем году будет выделено 19,2 млрд рублей: 3,3 млрд из федерального бюджета и 15,9 млрд рублей – из регионального», – пояснил депутат.
Благодаря введению электронного рецепта теперь при посещении аптеки не нужен бумажный вариант. Достаточно назвать фармацевту фамилию, имя, отчество, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.
«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники. Это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации. Продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства жители Московской области могут дистанционно», – подчеркнул Голубев.
Всего с начала года было оформлено около 900 тыс электронных рецептов на льготные препараты.

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#московская область
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Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности выдавливания прыщей
28 декабря 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Дерматолог Ирина Скорогудаева заявила о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы – так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму – подкожно-жировую клетчатку», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

Также она отметила, что выдавливание прыщей может привести к тому, что всё содержимое может попасть в кровоток, что также опасно.

Специалист напомнила, что акне и прыщи могут появляться из неправильного питания, в частности, употребления большого количества углеводов, а также проблем ЖКТ.

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#врач
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Петербургские врачи провели сложную операцию и спасли пациентку
28 декабря 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/Leandro Santiago

Врачи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе выполнили сложную нейрохирургическую операция на спинном мозге и спасли пациентку.
Благодаря усилиям врачей, пациентка теперь снова может ходить.

Так, у пациентки была обнаружена огромная опухоль, которую врачам в итоге удалось удалить.

«Оперировать опухоли в плановом порядке мы не можем, пациенты должны направляться в профильные специализированные онкологические учреждения. Но в данном случае ситуация была экстренной. Учитывая такой размер новообразования на шесть позвонков в шейном отделе, решиться на удаление было сложно. Если честно, на позитивный результат особо не надеялись, о чем и сообщили пациентке, потому что решение о такой операции с высоким хирургическим риском принимает пациент», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» директор НИИ скорой помощи, врач-нейрохирург Вадим Мануковский.

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Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений
28 декабря 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Иммунологом Николай Крючков заявил, о том, что участившиеся случаи заражений вирусными заболеваниями в поездах вызваны тем, что сам по себе такой транспорт является хорошим местом для распространения болезни.
«Если люди едут по 2-3 дня в поезде, то он становится хорошим источником заражения, как и любой другой общественный транспорт. Это, можно сказать, рассадник инфекций, так как в закрытом помещении собираются незнакомые люди и инфекции могут легко передаваться от человека к человеку», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

Он уточнил, что такие случаи заражения более свойственны для ОРВИ.

При этом, в общем, отмечает специалист, случаи заражений в поездах не настолько сильно распространены.

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Врач Чижикова заявила об опасности переедания красной икры
28 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/Darkwisper

Гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями.
«Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Она также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — добавила в беседе с Газета.ру Чижикова.

Кроме этого, переедание продукта может вызвать проблемы с ЖКТ, среди которых тошнота, изжога, боли в желудке и т.д.

В этой связи врач рекомендовала за раз есть не более 20-25 г продукта.

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#здоровье
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Аллерголог Малиновская рассказала как правильно выбирать новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ Марина Малиновская о том, какую ёлку выбрать. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач Марина Малиновская назвала плюсы и минусы искусственной и живой елки.

«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но<…> после того как дерево «выстоится» расцветает грибковая инфекция,которая становится опасной для астматиков и людей с ослабленным иммунитетом. Даже независимо от наличия грибка, само хвойное дерево является одним аллергеном за счёт смол и запаха хвои», —подчеркнула врач.

Искусственное же дерево простоит намного дольше и не осыпается, что очень важно если дома есть маленькие дети и животные.

Стоит отметить, что перед установкой искусственной ёлки её желательно проветрить на балконе.

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Травматолог Соколова рассказала, как уберечь детей от падения сосулек с крыш
28 декабря 2023, 16:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как уберечь детей от падения снега и сосулек с крыш. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для зимнего периода характерно падение снега, наледи или сосулек с крыши. Травматолог настоятельно рекомендует избегать мест, где есть вероятность падения сосулек и снега с крыши.

«<…> Чтобы избежать неблагоприятных последствий, обходите здания, с которых может упасть снег и сосульки, стороной, не разрешайте детям приближаться к таким местам. Расскажите детям об опасности игр под крышей и вблизи нее. Если опасное место огорожено или есть предупреждающие таблички, не разрешайте детям проходить по этому участку, лучше его обойти», — подчеркнула врач.

Кроме этого, не стоит оставлять ребенка в машине рядом со зданиями, где есть вероятность падения снега с крыши. Также в случаях, если вы или незнакомый человек пострадали от сходов с крыши нужно незамедлительно вызвать скорую.

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Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания
Гинеколог Фисюк: рак матки и груди может протекать бессимптомно до 3-4 стадии
28 декабря 2023, 14:47

Фото: istock / DragonImages

Онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
Об опасности отсутствия регулярных осмотров предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.

«Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез», — предупредила врач.
Также агрессивно протекает рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), присутствие которого в организме также не имеет никаких признаков. В основном ВПЧ обнаруживают во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить регулярно — не реже раза в год.

«Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии», — заявила Фисюк.
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230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы
28 декабря 2023, 14:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год в медучреждениях региона были обновлены реабилитационные аппараты для восстановления после тяжелых травм и заболеваний.

«Реабилитация – это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесённых инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой. С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за 3 года — 505 аппаратов на общую сумму 635 млн рублей», — подчеркнула первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в больницах появились роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для разработки кистей рук и реабилитации нижних конечностей, а также системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения с биологической обратной связью.

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