Врач Серджо Алфьери: Папа Римский мог умереть 28 февраля

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В последний день зимы нынешнего года состояние Папы Римского Франциска настолько ухудшилось, что он легко мог умереть. Об этом рассказал один из лечащих врачей главы Римско-католической церкви Серджо Алфьери.
В разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera он напомнил, что к тому времени понтифик уже две недели находился в больнице имени Агостино Джемелли, куда он поступил для лечения бронхита. В ночь на 28 февраля у папы случился бронхиальный спазм.
Спазм сопровождался сильным приступом рвоты и её вдыханием, что сильно повредило дыхательную систему понтифика. В конце концов врачи решили провести ему очистку бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.
К 10 марта состояние Франциска улучшилось, а 16 числа Ватикан обнародовал его первую после госпитализации фотографию. 23 марта понтифик вышел на балкон больницы, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из лечебного учреждения.
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«Мы понимали, что ситуация критическая и мы можем его потерять. Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы», — рассказал доктор Алфьери.
Спазм сопровождался сильным приступом рвоты и её вдыханием, что сильно повредило дыхательную систему понтифика. В конце концов врачи решили провести ему очистку бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.
К 10 марта состояние Франциска улучшилось, а 16 числа Ватикан обнародовал его первую после госпитализации фотографию. 23 марта понтифик вышел на балкон больницы, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из лечебного учреждения.
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Александр Бойцов