Папа Римский впервые записал обращение верующим после госпитализации

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Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке. Об этом сообщает Vatican News, запись также выложили в аккаунте Catholic News Service Rome соцсети X.
Запись продолжительностью менее 30 секунд была воспроизведена 6 марта во время молебна в Ватикане. В ней понтифик поблагодарил за молитвы о своём здоровье, пообещав духовно поддерживать паству, несмотря на физические ограничения.
Госпитализация Папы началась 14 февраля для диагностики и лечения, однако 22 февраля его состояние резко ухудшилось из-за астматического приступа и аритмии, потребовавшей переливания крови. Позднее, 28 февраля, бронхоспазм привёл к необходимости неинвазивной искусственной вентиляции лёгких.
К 2 марта состояние стабилизировалось, сейчас у понтифика нет лихорадки. Однако прогноз остаётся осторожным.
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«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — сказал папа Римский на аудио.Голос Франциска звучал слабо, что связано с осложнениями после бронхита и респираторными проблемами.
Госпитализация Папы началась 14 февраля для диагностики и лечения, однако 22 февраля его состояние резко ухудшилось из-за астматического приступа и аритмии, потребовавшей переливания крови. Позднее, 28 февраля, бронхоспазм привёл к необходимости неинвазивной искусственной вентиляции лёгких.
К 2 марта состояние стабилизировалось, сейчас у понтифика нет лихорадки. Однако прогноз остаётся осторожным.
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Мария Моисеева