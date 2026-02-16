SHOT ПРОВЕРКА выявила санитарные нарушения в One Price Coffee

16 февраля 2026, 16:08

Фото: iStock/Weedezign

Съемочная группа SHOT ПРОВЕРКИ вместе с ведущей Анастасией Луговской и экспертом пищевой промышленности Ольгой Пасько проверила точку One Price Coffee в Москве на улице Земляной Вал, где обнаружила сразу несколько серьезных нарушений санитарных норм.





Поводом для проверки стали многочисленные жалобы посетителей, а также видео с личинками и насекомыми, ползающими по столешнице, полученное от сотрудников сети, которых после обращений в SHOT ПРОВЕРКУ уволили.



Так, в One Price Coffee выявили продажу сосиски в тесте с оконченным сроком годности и зачерствевшего пончика. Кроме того, при заказе порции кофе объемом 200 мл недолив составил 50 мл.



Пасько обратила внимание, что на точке не выполняются требования санитарной безопасности. Сотрудники работали без медицинских книжек, в рабочей зоне находилась уличная обувь, а мусорный бак установлен в непосредственной близости от зоны приготовления напитков. Одна раковина использовалась для мытья рук и посуды, а губки были в неудовлетворительном состоянии.





«От капучино можно получить понос: молоко стоит в тепле, инструменты для готовки грязные. Десерты в холодильнике могли храниться трое и даже пятеро суток. В зависимости от развития микрофлоры это может привести к кишечной инфекции у посетителей», — говорится в материале.