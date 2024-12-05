Врачей обеспокоило введение обязательных медицинских стандартов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Минздраву с предложением решить проблемы, связанные с введением обязательного использования клинических рекомендаций (КР) в медицине с 1 января 2025 года, передает «Коммерсант». По мнению Матвиенко, медики в регионах недостаточно готовы к переходу на новые стандарты из-за нехватки ресурсов и материально-технической базы.
Что такое клинические рекомендацииКлинические рекомендации — это регламенты, включающие данные о диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний. Они используются для оценки качества медицинской помощи и принимаются судами при рассмотрении конфликтных ситуаций между пациентами и медиками.
Разработкой рекомендаций обычно занимается профессиональное сообщество, а утверждением — Минздрав.
Почему введение КР вызывает спорыМногие медицинские организации, особенно в регионах, опасаются, что внедрение обязательных КР станет причиной финансовых и юридических проблем.
Отсутствие необходимого оборудования, такого как аппараты МРТ или УЗИ, может привести к тому, что медицинские случаи будут признаны недействительными для оплаты страховыми компаниями.
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Существующие бюджеты территориальных фондов ОМС (обязательного медицинского страхования), по мнению экспертов, не покрывают расходы, необходимые для обеспечения полного соответствия клиническим рекомендациям.
Это ставит под угрозу стабильную работу медучреждений.
Решения для снижения напряженностиВалентина Матвиенко рекомендовала провести разъяснительную работу с медицинскими организациями, чтобы снизить напряжение и избежать возможных правовых и финансовых последствий.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что постепенный переход на использование КР позволит избежать снижения качества медицинской помощи.
Минздрав, в свою очередь, дорабатывает проект порядка применения КР с учетом предложений медиков, представителей пациентских организаций и депутатов.
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