Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Врачей обеспокоило введение обязательных медицинских стандартов

Врачей обеспокоило введение обязательных медицинских стандартов

«Ъ»: врачей беспокоит введение обязательных клинических рекомендаций
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Минздраву с предложением решить проблемы, связанные с введением обязательного использования клинических рекомендаций (КР) в медицине с 1 января 2025 года, передает «Коммерсант». По мнению Матвиенко, медики в регионах недостаточно готовы к переходу на новые стандарты из-за нехватки ресурсов и материально-технической базы.


Что такое клинические рекомендации

Клинические рекомендации — это регламенты, включающие данные о диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний. Они используются для оценки качества медицинской помощи и принимаются судами при рассмотрении конфликтных ситуаций между пациентами и медиками.

Разработкой рекомендаций обычно занимается профессиональное сообщество, а утверждением — Минздрав.



Почему введение КР вызывает споры

Многие медицинские организации, особенно в регионах, опасаются, что внедрение обязательных КР станет причиной финансовых и юридических проблем.

Отсутствие необходимого оборудования, такого как аппараты МРТ или УЗИ, может привести к тому, что медицинские случаи будут признаны недействительными для оплаты страховыми компаниями.

Фото: iStock/Photo_Concepts

Существующие бюджеты территориальных фондов ОМС (обязательного медицинского страхования), по мнению экспертов, не покрывают расходы, необходимые для обеспечения полного соответствия клиническим рекомендациям.

Это ставит под угрозу стабильную работу медучреждений.

Решения для снижения напряженности

Валентина Матвиенко рекомендовала провести разъяснительную работу с медицинскими организациями, чтобы снизить напряжение и избежать возможных правовых и финансовых последствий.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что постепенный переход на использование КР позволит избежать снижения качества медицинской помощи.

Минздрав, в свою очередь, дорабатывает проект порядка применения КР с учетом предложений медиков, представителей пациентских организаций и депутатов.


Читайте также:

Известный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни

В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»

Врач назвала симптомы рака полости рта
#минздрав
#проект
#омс
#валентина матвиенко
#мрт
#медики
#рекомендации
#узи
Кадыров высказался о «сидящих не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве
Глава Чечни Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»
05 декабря 2024, 05:02

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство работой главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле», передает «Грозный-информ».

По словам Кадырова, в деле участвуют представители правозащитных организаций, депутаты и сенаторы, а также он сам. Однако, несмотря на внимание со стороны высокопоставленных лиц, работа следственных органов не удовлетворяет руководителя региона.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
Кадыров также отметил необходимость осторожного подхода со стороны главы СКР в вопросах, касающихся терроризма, и призвал избегать сравнений между терроризмом и исламом.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид».

Читайте также:

Глава Чечни подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного

Глава Чечни рассказал о сроках завершения спецоперации

Кадыров заявил, что Маск не дарил ему Cybertruck, это была шутка
#скр
#дело
#работа
#уголовное дело
#депутаты
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»
Депутат Чернышов предложил ввод разовой выплаты для семей с низким доходом
05 декабря 2024, 03:11

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой о введении «Новогоднего семейного бюджета» — разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Предложение адресовано семьям с доходами ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и пенсионерам. Документ о данной инициативе оказался в распоряжении РИА Новости.

Чернышов отметил, что часть неизрасходованных средств федерального бюджета, объем которых по итогам 2023 года составил 603,5 миллиарда рублей, может быть направлена на предлагаемую им выплату. Подобный механизм перераспределения средств уже применялся ранее, в 2020–2022 годах, когда ресурсы направлялись на поддержку здравоохранения в период пандемии.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что инициатива направлена на помощь гражданам в преддверии Нового года, когда расходы на продукты, подарки и другие нужды становятся значительным бременем для семей с низкими доходами. Выплата, по его мнению, позволит людям организовать праздник, создавая атмосферу уюта и радости, особенно для детей, независимо от их финансового положения.

Ранее «Радио 1» писало про советы стилиста о том, как создать новогодний костюм ребенку своими руками. Помимо этого недавно стало известно, что новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы.

Читайте также:

«Горит изба»: Нарколог объяснил миф о неизлечимости женского алкоголизма

Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы, как оформить и сколько налогов надо платить

Карьерный консультант рассказал, как строить карьеру в любой профессии
#помощь
#праздник
#выплаты
#подарки
#расходы
#лдпр
#новый год
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни
News.ru: известный врач-диетолог Алексей Ковальков умер в возрасте 62 лет
05 декабря 2024, 00:38

Фото: iStock/Robert Nieznanski

На 63-м году жизни умер известный российский диетолог Алексей Ковальков, сообщает NEWS.ru. Последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Ковальков был широко известен как врач, разработавший уникальную методику похудения, и стал одним из самых популярных экспертов в области диетологии в России.


Карьера и достижения Алексея Ковалькова

Родившийся в Москве в 1962 году, Ковальков окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова и позднее прошел переподготовку в диетологии. Его методика похудения принесла ему славу: за семь месяцев он похудел на 80 килограммов, что привлекло внимание широкой аудитории.

По версии Forbes, он входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы, а Lancet включил его в пятерку лучших в России.


Медийная деятельность и популярные шоу

Ковальков был не только врачом, но и активным медийным деятелем.

Он вел программы на телевидении, такие как «Семейный размер», и выступал консультантом для популярных шоу и документальных фильмов, включая «Среда обитания» и «Контрольная закупка». Его ролики на YouTube и участие в радиопередачах также сделали его заметной фигурой в медийном пространстве.


Личная жизнь и откровения

В январе этого года Алексей Ковальков стал гостем студии NEWS.ru, где поделился личными воспоминаниями и размышлениями.

Он говорил о своей работе, семье и сожалениях молодости. Несмотря на трудности, он считал, что смог реализовать свои мечты.

Читайте также:

На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп

Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина

Обнаружены сокровища, похищенные с затонувших парусников
#жизнь
#врач
#диетолог
#шоу
#youtube
#карьера
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники МВД Грузии задержали оппозиционера Элисашвили за драку
04 декабря 2024, 22:53

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали оппозиционера, бывшего депутата парламента Александра Элисашвили за драку в Тбилиси, передал грузинский телеканал «Имеди».
По информации телеканала, Александр Элисашвили обвиняется в драке. В ней участвовал бывший депутат парламента и глава Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. Потасовка произошла на политической почве. После драки Али Бабаев попал в больницу, но его уже выписали.

Ранее Министерство внутренних дел передало о задержании лидера оппозиционной партии «Ахали» Ники Гварамии после того, как в его офисе провели обыск в рамках дела о беспорядках на митингах в столице Грузии.

Один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия сообщал, что сотрудники правоохранительных органов производили обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций. Он назвал обыски обыски попыткой руководства страны запугать оппозицию.

Читайте также:

«Грузинская мечта» опровергла слухи об отставке Гарибашвили

Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами

В России предрекли судьбу Грузии
#страны
#сотрудники
#депутат
#грузия
#оппозиция
#задержание
#драка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обнаружены сокровища, похищенные с затонувших парусников
04 декабря 2024, 22:33

Фото: iStock/ undefined undefined

Кладоискателя Эрика Шмитта из США подозревают в торговле золотыми монетами, которые были похищены с затонувших парусников, сообщила CBS News.
Эрик Шмитт долгое время находился в поиске сокровища у побережья Флориды — там лежат остатки испанского флота, который вывозил в Европу золото, серебро и драгоценные камни. В 1715 году 11 кораблей попали в сильный шторм и утонули. Через несколько столетий их обломки обнаружили, но поднять груз не получилось. Кладоискатели, которые решили испытать удачу в местах, где затонули эти судна, по сей день находят золото и серебро.

В 2015 году родственники Эрика Шмитта смогли поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки составляла 4,5 миллиона долларов. Поскольку по закону штата Флорида Эрик Шмитт должен был отдать 20 процентов находок государственным музеям, американец решил утаить 50 монет и предпринял попытку продать их на чёрном рынке.

Сотрудники правоохранительных органов нашли доказательства десятков незаконных сделок, совершённых кладоискателем в период с 2023 по 2024 год. Во время обысков у покупателей изъяли 37 монет и даже те пять, что купил представитель некоего аукционного дома, который не знал, что золото не декларировалось. Остальные 13 монет до сих пор ищут.

Читайте также:

Пара выловила сейф с девятью миллионами рублей во время рыбалки в парке

Ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона

В Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I
#золото
#серебро
#шторм
#сотрудники
#дома
#металл
#клад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Кубы заявили об отключении электричества по всей стране
04 декабря 2024, 20:56

Фото: iStock/ MushroomsArtSeven

В ночь на среду 4 декабря произошло масштабное отключение электричества — оно затронуло всю территорию Кубы. Об этом заявили в компании Union Electrica, подразделении министерства энергетики и шахт.
«Сегодня произошло полное отключение национальной энергосистемы», — следует из в сообщения, которое опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях.

Причина происшествия — автоматическое отключение одной из самых крупных электростанций Кубы, которая расположена в городе Матансас. В настоящий момент власти страны уже работают над восстановлением подачи энергии.

До этого на Кубе уже были зафиксированы массовые отключения света. В середине октября и начале ноября граждане республики пробыли более 48 часов без электричества.

Ранее два мощных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи. Они произошли в ноябре. Магнитуда землетрясений составляла 5,9 и 6,8.

Читайте также:

Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

На Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему после глобальной аварии

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
#аварии
#страны
#происшествия
#отключение
#землетрясения
#куба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дорогу на ул. Верхняя Кондукторская в Кашире отремонтируют в будущем году
04 декабря 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял местных жителей в Каширском молодёжном центре в формате выездной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На приём в основном пришли жители города Каширы. Их волновали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и ремонта дорог. Инициативная группа обратилась с просьбой отремонтировать дорогу на ул. Верхняя Кондукторская. Ремонтные работы запланированы на будущий год», – рассказали в администрации
В ближайшее время руководство округа проведёт встречу с жителями станции, чтобы обсудить вопрос размещения контейнерной площадки на ул. Железнодорожной.

В ходе выездной администрации была также решена проблема каширянки, которой нужно было записаться на приём в поликлинику к врачу-дерматологу.

В пресс-службе добавили, что в приёме участвовали заместители главы округа, представители профильных служб и учреждений, сферы медицины и других ведомств, а также депутаты.

Читайте также:

Чемпион мира Александр Поветкин посетит боксёрский турнир в Кашире

Юные шахматисты из Каширы стали призерами чемпионата области по блицу

Горнолыжник Ефимов из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России
#кашира
#михаил шувалов
#выездная администрация
#жители
#приём
#подмосковье
#московская область
#жкх
#благоустройство
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы, как оформить и сколько налогов надо платить
04 декабря 2024, 18:22

Фото: istock / AnnaStills

Самозанятость официально появилась в России почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».

Что такое самозанятость

Самозанятость — это выгодный налоговый режим для людей, получающих доходы от личной трудовой деятельности на территории РФ. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно НПД.

Стать самозанятыми в 2024 году могут граждане России, а также Украины и стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Можно стать самозанятым с 14 лет. Для регистрации подростку требуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение — несовершеннолетние, прошедшие процедуру эмансипации или вступили в брак: им согласие родителей не требуется.

Особенности самозанятости

Ранее предприниматели, желающие вести бизнес легально, должны были оформлять ИП или ООО. Эти варианты не подходили тем, у кого небольшие и нерегулярные доходы. Налоговый специальный режим был введён в качестве эксперимента в 2019 году.

Самозанятые платят НПД и не отчисляют налог на прибыль или на доходы физических лиц (НДФЛ). Главное условие — работать самостоятельно, без наемных сотрудников. Одному человеку можно совмещать несколько видов деятельности.

Под самозанятость попадает множество видов деятельности. Можно продавать товары собственного производства, оказывать услуги или выполнять работы. Её могут оформить фрилансеры, работники бьюти-сферы, няни, «трезвые водители», дизайнеры, фотографы, таксисты и так далее.

Фото: istock / MachineHeadz

Преимущества и недостатки


К преимуществам можно отнести:
  • возможность вести дело легально, не боясь штрафов;
  • быстрая регистрация за 10-15 минут, можно обойтись без посещения налоговой;
  • отсутствие отчётности и необходимости подавать налоговую декларацию;
  • налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей;
  • расчёт налога в приложении на основании переданных данных о доходах осуществляется автоматически.

Но есть и минусы:
  • ограниченный доход — в случае превышения статус автоматически снимается и необходимо оформить ИП с другим налоговым режимом или платить налоги как физлицо;
  • запрещено нанимать работников на постоянную основу и платить им зарплату;
  • нельзя получать налоговый вычет за обучение, лечение или покупку недвижимости, поскольку самозанятый не платит НДФЛ;
  • отсутствие трудового стажа и пенсионных балов, необходимых для расчета будущей пенсии. Больничный могут получить только ИП, которые добровольно делают отчисления в ФСС.

Чем самозанятость отличается от ИП

Предприниматели на всех налоговых режимах, помимо НПД и АУСН, обязаны платить за себя страховые взносы, а на общем или упрощенном режиме — еще и подавать декларации. При этом они могут нанимать сотрудников и работать с большими оборотами.

Фото: istock / simpson

Самозанятые не сдают отчеты и не используют онлайн-кассу. У них низкие налоговые ставки — от 4% до 6%.

Условия и ограничения

По виду деятельности

Нельзя быть посредником или заниматься перепродажей чужих товаров, а также маркированных и подакцизных: легковые авто, бензин, алкоголь, табак, обувь, некоторые виды одежды, духи, ювелирные изделия и другие.

По доходу

Ограничение по сумме дохода для самозанятых — ₽2,4 миллиона в год. Лимита для дохода за месяц нет: можно в январе ничего не заработать, в феврале получить 15 тысяч рублей, а в марте — миллион.

Налоговый кэшбек и курортный сбор: поправки Минфина в закон об НДФЛ, кто будет платить больше, кому положены льготы
Налоговый кэшбек и курортный сбор: поправки Минфина в закон об НДФЛ, кто будет платить больше, кому положены льготы

Какой налог у самозанятого

При работе с физлицами налог составит 4% от дохода, а при работе с организациями или ИП — 6%.

Как оформить самозанятость в 2024 году


Через банк

Клиенты некоторых уполномоченных банков (к примеру, Сбербанк, «Т-банк», «Альфа-банк») или операторов электронных площадок могут зарегистрировать самозанятость через них.

На сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Необходимо ввести ИНН и пароль, используемый при входе в личный кабинет ФНС. Также можно зайти через портал «Госуслуги».

«Мой налог»

В официальном мобильном приложении ФНС «Мой налог» можно сократить срок получения статуса до пяти минут. Оно доступно в сервисах Google play и AppStore, а также на сайте ФНС. В приложение загружаются паспортные данные и ИНН. Фото можно прикрепить или сделать прямо через приложение.

Фото: istock / SARINYAPINNGAM

В налоговой

При личном обращении в налоговую подается заявление, данные паспорта гражданина России и фото.

Документы, которые нужны для оформления самозанятости

Чтобы открыть статус самозанятого, нужны следующие документы:
  1. заявление;
  2. паспорт;
  3. ИНН;
  4. фотография.

«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет
«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет

Инструкция

При регистрации через приложение «Мой налог необходимо зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно перейти по вкладкам: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности». В разделе «Платежи» можно привязать банковскую карту.

Чтобы зарегистрироваться через сайт ФНС, нужно скачать приложение «Мой налог», указать способ регистрации «Через личный кабинет на сайте ФНС». Затем ввести сведения, используемые для входа в личный кабинет ФНС и подтвердить регистрацию.

Для регистрации через банк необходимо перейти в основное приложение, авторизоваться в личном кабинете и зарегистрироваться в сервисе для самозанятых. Банк самостоятельно передает данные в налоговую и присылает уведомление о постановке на учет.

Читайте также:

В России заблокировали счета комика Долгополова

Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах
#пенсии
#дело
#бизнес
#банк
#сбербанк
#налоги
#продукты
#лечение
#данные
#госуслуги
#водители
#фнс
#документы
#портал
#жители
#обучение
#самозанятые
#ндфл
#дизайнеры
#онлайн
#ограничения
#предприниматели
#клиенты
#заявление
#ставка
#работники
#режим
#доходы
#налоговый вычет
#google
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карьерный консультант рассказал, как строить карьеру в любой профессии
Карьерный консультант Валинуров: первые три места работы определяют всю карьеру
04 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/insta_photos

Первые три места работы чаще всего определяют всю дальнейшую карьеру человека. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, одной идеальной профессии, которая подойдет в качестве первой, не существует.
Он подчеркнул, что искать работу после окончания вуза — слишком поздно, так как этим нужно заниматься уже во время учебы.
«Сейчас можно сразу начинать работать по специальности. Пусть это будет не сразу серьёзная должность, но стажёром можно прийти. Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы ещё два-три месяца не поработать без оплаты?», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Валинуров отметил, что важно определиться со сферой деятельности, а после устраиваться, не обращая внимания на должность.
«Если вы хотите работать в крупной производственной компании, то пусть и ваше первое место работы будет в такой компании. И неважно, в какой должности, в каком статусе — просто нужно туда прийти и начать общаться с этим окружением», — пояснил он.
Читайте также:

В России могут разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

Подмосковным выпускникам расскажут, как выбрать дисциплины для сдачи ГИА
#эксперт
#компании
#работа
#рабочая неделя
#рабочие места
Следите за нашими новостями
в удобном формате