Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач назвала симптомы рака полости рта

Врач назвала симптомы рака полости рта

Онколог Исакова: симптомами рака полости рта могут быть хрипотца и комок в горле
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.
«Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки встречаются относительно редко — менее 10 случаев на 100 тыс. человек в год. Причиной их развития считают табак в различных формах — жевательный, в виде сигарет, а также употребление крепкого алкоголя, инфицирование вирусом папилломы человека, особенно 16-м и 18-м типами», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
При этом некоторые из этих симптомов могут быть предвестниками и других заболеваний — тревожного расстройства или депрессии. К примеру, комок в горле или кашель могут являться соматическими проявлениями этих расстройств, рассказала врач-невролог, отоневролог Мария Шаповалова в разговоре с «Газетой.Ru».


«К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — поделилась она.
Врач отметила, что в первую очередь при болях в какой-то части тела нужно идти к профильному специалисту, искать проблему в этой области. Однако если боль мигрирует по всему телу, то, скорее всего, она связана с тревогой.

Читайте также:

Врач развеяла мифы о противозачаточных

Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
#эксперт
#грипп
#врач
#человек
#пациенты
#люди
#табак
#тела
В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
04 декабря 2024, 18:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили девочку, не способную принимать пищу. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступила двухлетняя малышка, которая не могла проглатывать пишу, так как постоянно давилась. Врачи выявили у неё врождённую патологию – расщелину гортани первой степени.
«Подобная патология устраняется только хирургическим путем. Во время операции врачи выполнили пластику гортани с помощью стационарного ларингоскопа и эндоскопических инструментов. Гортань ушили двумя саморассасывающимися швами», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Все манипуляции проводились без разрезов, через рот маленькой пациентки. Поэтому послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась симптоматическая терапия.

Сейчас девочка выписана домой. Она ест, как все дети.

Читайте также:

Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
#дкц
#дети
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#красногорск
#врачи
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ
Врач Позднякова: у гриппа и ОРВИ разные симптомы
04 декабря 2024, 18:17

Фото: iStock/Jovanmandic

Зима — это время вирусов и простуд, которые, казалось бы, уже стали частью нашей жизни и не удивляют своим проявлением. Однако часто люди путают ОРВИ с гриппом, что ведет за собой неправильное лечение.
Заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова в беседе с «Радио 1» напомнила, что ОРВИ и ГРИПП – это разные заболевания, имеющие разную симптоматику.

«ОРВИ начинается с першения в зеве, к этому присоединяется насморк, повышается субфебрильная температура (меньше 38 градусов). ОРВИ протекает легче гриппа. К небольшому прикашливанию может присоединиться общее недомогание. Как правило, эти симптомы в течение 7 дней проходят. Грипп же начинается с синдрома интоксикации и фебрильных температур (выше 38 градусов). Чувствуются боли в спине и мышцах, на второй день присоединяется грубый кашель. На 3-4 сутки начинается першение зева», — объяснила эксперт.

Она добавила, что грипп чаще вызывает осложнения, чем ОРВИ. Он может привести к гаймориту, бронхиту, отиту и пневмонии.

По словам Елены Поздняковой, чтобы избежать заражения вирусами и инфекциями, нужно пользоваться масками и антисептиками, а также употреблять витамин D и C, которых зимой обычно не хватает.

«Вирусы передаются воздушно-капельным и контактным путями. Чтобы избежать заражения, нужно не трогать лицо, глаза и посторонние предметы. Пользоваться масками и антисептиками в общественных местах. В рацион добавить витамины С, D, а к февралю подключить поливитамины», — сказала врач.

Читайте также:

Врач развеяла мифы о противозачаточных

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго

Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России
#грипп
#температура
#врач
#орви
#глаза
#больницы
#симптомы
#заболевания
#витамины
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга
04 декабря 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь мужчины с тромбозом сосудов головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подмосковной скорой помощи Николай Васильевич почувствовал себя плохо, когда начался очередной рабочий день. У него закружилась голова, походка стала неустойчивой, заболел затылок.
«Мужчина обратился к руководству подстанции скорой помощи, его осмотрели врачи, после чего оперативно доставили в региональный сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы. В ходе обследования у него диагностировали острый тромбоз левого поперечного синуса. При этом удалось выявить инсульт, сложный для диагностики», - говорится в сообщении.
За работу взялась мультидисциплинарная команда врачей РСЦ Орехово-Зуева во главе с заведующим региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьневым. Это один из ведущих специалистов по лечению венозной патологии головного мозга в России.

После операции Николай Васильевич смог быстро восстановиться и вернуться к работе.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
#орехово-зуево
#больница
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#пациент
#хирург
#врачи
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
04 декабря 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко познакомились с работой филиала Московского областного научно-исследовательского клинического института в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Консультационно-диагностический центр института открылся в городе в 2023 году. В 2024-м в составе филиала заработали Центр рассеянного склероза и Центр диагностики и лечения муковисцидоза у взрослых. С момента открытия специалисты центра оказали помощь почти 30 тысячам пациентов. Помимо реутовчан, за консультацией и лечением в клинику обращаются жители других подмосковных городов», – рассказали в администрации.
Реутовский филиал МОНИКИ оснащён современным диагностическим оборудованием. В нём работают 20 врачей – гематолог, нефролог, ревматолог, пульманолог и другие. Любой житель Московской области может записаться на приём по направлению лечащего врача.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Как сообщил Науменко, в следующем году у здания Консультационно-диагностического центра на ул. Советской благоустроят прилегающую территорию, отремонтируют подъездные пути, организуют дополнительное озеленение.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику

В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
#реутов
#моники
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#игорь брынцалов
#мособлдума
#филипп науменко
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
04 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства вернули трёхлетнему мальчику способность говорить, утраченную в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В НИКИ детства поступил на лечение ребёнок, у которого отсутствовала речь. До девяти месяцев он развивался в соответствии с возрастом, произносил отдельные слова. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия COVID-19 и задержку речевого развития.
«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию. Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для лечения в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику: ребёнок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы продолжили биорезонансную терапию», – рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.

Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.

Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: 7 (498) 699-53-10.

Читайте также:

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику

В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец

В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#ребёнок
#ники детства
#коронавирус
#covid-19
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач развеяла мифы о противозачаточных
Терапевт Леонтьева: прием противозачаточных сегодня является безопасным
04 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/fizkes

Прием противозачаточных средств на сегодняшний день является вполне безопасным, угроза инфарктов и инсультов — миф. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. По ее словам, такие побочные эффекты могли возникать в старых препаратах из-за высокой дозы содержания эстрогена.
«Те дозы эстрогена повышали свертываемость крови и приводили к образованию тромбов», — уточнила медик в беседе с RuNews24.ru.
Врач подчеркнула, что наука не стоит на месте и сейчас эстроген в противозачаточных средствах содержится в других формах и с минимальными дозами, что делает их вполне безопасными и одним из самых популярных методов семейного планирования.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года родились 661 двойня и восемь троен. Сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, отмечала пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго

Диетолог раскрыл норму белка в сутки
#подмосковье
#здоровье
#наука
#врач
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
04 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock / Prostock-Studio

Истерика – то состояние, которое нужно постараться как можно быстрее прекратить, заявили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там рассказали о психологической помощи пострадавшим, в том числе о том, как вести себя с впавшим в истерику человеком.
«В отличие от слёз, истерика – это состояние, которое необходимо постараться прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. Прежде всего, нужно удалить зрителей, создать спокойную обстановку. Останьтесь с пострадавшим наедине, если это не опасно для вас», – порекомендовали в ведомстве.
Далее следует неожиданно совершить действие, которое может сильно удивить. Например, можно уронить стул, громко хлопнуть в ладоши, крикнуть.
«Сядьте рядом, держите человека за руку, поглаживайте его по спине. После того, как истерика пойдёт на спад, следует говорить с пострадавшим короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном», – добавили в ведомстве.
Существуют и недопустимые при истерике действия.
«Нельзя объяснять человеку, что он не прав и надо взять себя в руки. Не стоит уговаривать его успокоиться и рассказывать, как прекрасна жизнь. Кроме того, недопустимо оскорблять находящегося в состоянии истерики человека и пытаться удерживать его силой», – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что после истерики обычно наступает упадок сил. Поэтому нужно дать человеку отдохнуть.

Читайте также:

В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец

В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен

В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
#помощь
#мособлпожспас
#пострадавший
#психология
#подмосковье
#московская область
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
04 декабря 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра материнства и детства Раменской больницы помогли появится на свет 25-тысячному младенцу. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, девочка весом 3760 г и ростом 53 см – первенец молодых родителей. Роды были естественными.
«В центре работают квалифицированные специалисты. За семь лет его существования они успешно приняли 25 тыс. родов – как естественные, без патологий, так и осложнённые. В центре есть реанимация для недоношенных детей и новорождённых, нуждающихся в экстренной помощи», – рассказал заведующий Центром материнства и детства Раменской больницы Борис Марченко.
Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», с информацией о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен

В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе

В детскую больницу МОЦОМД поступило новое оборудование в кабинет эндоскопии
#подмосковье
#московская область
#роддома
#роды
#мама
#младенец
#новорождённые
#минздрав мо
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
04 декабря 2024, 12:06

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Роспотребнадзор пристально следит за развитием ситуации с заражением неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. По данным местных властей, жертвами заболевания стали уже более 140 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сети учреждений Роспотребнадзора создана специальная лабораторная база, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, наготове штат подготовленных специалистов. Это позволяет своевременно выявлять риски и принимать необходимые меры реагирования. Работает система тщательного контроля за пассажирами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Неизвестное заболевание было выявлено в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы заражения вирусом схожи с проявлениями гриппа. Люди жалуются на высокую температуру и сильные головные боли. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями и медиками африканской республики работает над изучением новой болезни.

Читайте также:

В Америке раскрыли происхождение коронавируса

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ

Стало известно, ожидать ли эпидемии вируса Коксаки в России
#меры
#симптомы
#база
#болезни
#люди
#оон
#служба
#вирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате