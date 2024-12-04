Врач назвала симптомы рака полости рта

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Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.
«Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки встречаются относительно редко — менее 10 случаев на 100 тыс. человек в год. Причиной их развития считают табак в различных формах — жевательный, в виде сигарет, а также употребление крепкого алкоголя, инфицирование вирусом папилломы человека, особенно 16-м и 18-м типами», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».При этом некоторые из этих симптомов могут быть предвестниками и других заболеваний — тревожного расстройства или депрессии. К примеру, комок в горле или кашель могут являться соматическими проявлениями этих расстройств, рассказала врач-невролог, отоневролог Мария Шаповалова в разговоре с «Газетой.Ru».
«К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — поделилась она.Врач отметила, что в первую очередь при болях в какой-то части тела нужно идти к профильному специалисту, искать проблему в этой области. Однако если боль мигрирует по всему телу, то, скорее всего, она связана с тревогой.
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