Врачи достали живого таракана из желудка мужчины

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В Индии мужчина пришёл в больницу с жалобами на расстройство желудка. После проведения обследования врачи обнаружили внутри живого таракана, пишет Oddity Central.
Пациент рассказал, что страдает от болей в желудке уже три дня. Это произошло после того, как он купил уличную еду на местном рынке. Медики решили провести эндоскопию, чтобы посмотреть на состояние органа, но обнаружили внутри живого таракана.
После этого насекомое было благополучно извлечено из желудка мужчины с помощью специального устройства, рассказал врач Шубхам Ватся.
По словам специалистов, таракан могу попасть внутрь мужчины либо во сне, либо был случайно проглочен на рынке.
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После этого насекомое было благополучно извлечено из желудка мужчины с помощью специального устройства, рассказал врач Шубхам Ватся.
По словам специалистов, таракан могу попасть внутрь мужчины либо во сне, либо был случайно проглочен на рынке.
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Анастасия Чинкова