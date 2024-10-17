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Врачи достали живого таракана из желудка мужчины

ОС: врачи достали из желудка мужчины живого таракана в Индии
17 октября 2024, 18:01
Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

В Индии мужчина пришёл в больницу с жалобами на расстройство желудка. После проведения обследования врачи обнаружили внутри живого таракана, пишет Oddity Central.
Пациент рассказал, что страдает от болей в желудке уже три дня. Это произошло после того, как он купил уличную еду на местном рынке. Медики решили провести эндоскопию, чтобы посмотреть на состояние органа, но обнаружили внутри живого таракана.

После этого насекомое было благополучно извлечено из желудка мужчины с помощью специального устройства, рассказал врач Шубхам Ватся.



По словам специалистов, таракан могу попасть внутрь мужчины либо во сне, либо был случайно проглочен на рынке.

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Московские реставраторы восстановили уникальный вагон метро 1927 года
17 октября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отдели единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации. В скором времени экспонат поступит на постоянную экспозицию Музея транспорта, где его смогут увидеть все желающие, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего таких вагонов было выпущено порядка 120 штук. Они производились на заводе «Буш». Изначально данный вагон эксплуатировался в Берлинском метро, но по окончании великой Отечественной войны он поступил в Московский метрополитен. Его служба завершилась в 1968 году, после чего вагон использовался как хозяйственное помещение.

В связи с этим, внутреннюю отделку вагона, которая сильно пострадала за эти годы, пришлось восстанавливать по архивным фотографиям и документам. В частности, осветительные приборы, недостающие ручки и светильники были восстановлены по единственному уцелевшему оригинальному плафону.

В ходе реставрационных работ специалисты восстановили пол, деревянные детали, крышу, внешнюю обшивку вагона, заново создали вагонные тележки. Также в ходе работ были найдены артефакты, в том числе схему берлинского метро середины XX века и таблички с указаниями.

Теперь реставраторам предстоит проработать кабину машиниста, перегородки и стёкла фонаря, который расположен на крыше.

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#музей
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Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
Депутат Толмачёв: Чайлдфри оказывает огромное давление на молодёжь
17 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/champpixs

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что идеология чайлдфри оказывает огромное влияние на молодых людей страны, противореча основным ценностям нашего общества – семья и дети.
«Чайлдфри — это полноценная идеология со сложившимся инструментарием и чёткими задачами. Главная из них — сделать так, чтобы население России в перспективе сократилось. Но этим идеям нет места у нас. Мы за то, чтобы наш народ становился больше и сильнее. Опасность не в индивидуальных чайлдфри, а в давлении, которое оказывается на умы множества людей, молодых. Ключевая ценность для нашего народа — семья и дети», — прокомментировал в беседе с RT Толмачёв.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы подготовят законопроект о запрете в РФ деструктивной идеологии в целом.

«С министерством науки отработано два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом», – приводит АГН «Москва» комментарий зампреда Госдумы Анна Кузнецова.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения.

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#опасность
#рф
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«Придаток»: Психолог объяснила, почему дочь Успенской завидует матери и чем это чревато
Психолог Кардиакос: дочь Успенской завидует ей, потому что может считать себя придатком
17 октября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

34-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что годами завидовала матери.
«Завидовала маме, потому что у нее был свой путь, своя стезя, своя ниша, где она себя нашла. А я не могла себя нигде найти, поэтому очень страдала от этого», — поделилась Плаксина.

До этого, во время пропажи Татьяны, стало известно, что в семье не самые легкие отношения и, возможно, очередное бегство дочери является следствием жесткой ссоры.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала три причины, по которым Плаксина могла завидовать своей матери.

1. Отсутствие сепарации: если дочь завидует матери — это означает, что она не стала самостоятельной единицей. Сепарированные люди получают от родителей нужное и распоряжаются этим дальше сами, а зависть — это торможение процесса, когда мы не видим реализацию собственных идей. Дочка всю жизнь смотрела на маму, которая пела, она видела результаты, ей казалось, что маме повезло, а ей нет. То есть у нее нет своего пути, который может отличаться.

2. Похищенная любовь: часто дочки завидуют, если любовь матери была направлена на нового мужа, новое дело, публичную деятельность. Ребенок воспринимает реализацию родителя как любовь, которую могли дать ему, но не дали. Тот кусок любви, который мог бы достаться ему, достался работе, фанатам. Зависть похожа на ревность, злость, несправедливость, которые будет испытывать дочь, находясь в этом эмоциональном коктейле.

3. Личная потребность во внимании и восхищении: есть типы личности, которым необходимо внимание. Допустим, истероиды будут стремиться к вниманию, и их будет злить, что его получает кто-то другой. Причем она завидует не маме, а Любови Успенской, у которой очень много свершений, любви, внимания, восхищения, а у нее такого нет.

Анастасия Кардиакос подчеркнула, что во многом на взаимоотношения между дочерью и матерью влияет как раз первый пункт — сепарация.

«Плаксину может резать, потому что она, возможно, считает себя придатком, продолжением Успенской. В случае, когда сепарация произошла, появляется возможность гордиться своим родителем», — заключила клинический психолог.

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы
17 октября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба правительства России.

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы за девять месяцев и обсудил основные подходы к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также обозначил ключевые задачи для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства России.
Хуснуллин отметил положительную динамику: с 2020 года объём строительных работ увеличился более чем на 30 %, а в этом году — почти на 3 %.

Кроме того, были отмечены хорошие темпы дорожного строительства. В этом году уже построено и реконструировано более 80 километров региональных и местных дорог, а также отремонтировано около 3,6 тысячи километров, включая капитальный ремонт.

Также ведётся работа по уточнению правил программы расселения из аварийного жилья. Хуснуллин призвал региональные команды ускорить темпы работ и успешно завершить все запланированные проекты и задачи.

Участники также обсудили ход выполнения национальных проектов и федеральных программ и рассмотрели выполнение дорожных работ.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», который осуществляется по поручению президента в девяти регионах страны.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития регионов, где в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются круглогодичные морские курорты.

«Ожидается, что создание новых круглогодичных курортов даст нам 86 тысяч новых рабочих мест, а также повысит турпоток на 10 миллионов человек в год. Очевидно, что проект масштабный, нужна максимальная оркестровка ресурсов и действующих инструментов. Регионы должны использовать не только средства федерального бюджета в рамках нацпроекта (128 млрд), но и задействовать привлечённые инвестиции и собственные средства на создание объектов инфраструктуры, а также обеспечивать контроль за точностью расчётов и бюджетов», — сказал вице-премьер.

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#развитие
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Подмосковье передало бойцам СВО автомобили
17 октября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба правительства России.

Автомобили для подвоза продовольствия и боеприпасов, а также мебель для обустройства пунктов дислокации передали от Московской области бойцам 242 мотострелкового полка.
«Машина отличная, плавно едет, всё прекрасно. У таких машин есть скорость. Можно загрузить боеприпасы, можно загрузить продовольствие, и это не большая грузовая машина – она не будет привлекать никакого внимания, и люди спокойно привезут эти грузы, которые необходимы на первой линии», — сказал один из бойцов полка.
Командный состав полка поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за помощь.

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву. Спасибо вам за переданную технику! Эта техника приблизит нас к победе!» — заявили бойцы.
Передача техники и прочих грузов для участников СВО проводится в рамках подмосковной акции «Доброе дело». Эта акция стартовала в 2022 году по инициативе школьников Московской области, её поддержал глава региона.

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#гуманитарная помощь
#доброе дело
#сво
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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В России запретили дыни, томаты и пшеницу из Казахстана
Россия ввела временный запрет на ввоз пшеницы, дынь и томатов из Казахстана
17 октября 2024, 16:56

Фото: istock/pilipphoto

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ограничивает ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Решение опубликовали на официальном сайте ведомства.
«С 17 октября 2024 года вводятся временные запреты на ввоз в Россию из Казахстана: пшеницы, чечевицы,<…> томатов, перцев, семян подсолнечника для посева (происхождением третьих стран), дынь свежих происхождением Казахстан», — указано в перечне.
В сообщении Россельхознадзора указано, что решение связано с непринятием мер казахстанскими властями и для обеспечения фитосанитарной безопасности России. Россельхознадзор уведомил о решении казахстанскую сторону, органы государств ЕАЭС и заинтересованные российские ведомства.

Всего с начала 2024 года Россельхознадзор выявил 215 случаев карантинных объектов в продукции из Казахстана, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

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#казахстан
#россельхознадзор
#фрукты
#зерно
#овощи
#импорт
#продукты
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В Московской области с начала года провели более 36 тысяч исследований ягод
17 октября 2024, 16:44

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Экспертиза ягод проводится для определения качества продукции, проверки соответствия плодов установленным стандартам и выявления нитратов, пестицидов и других химических веществ. Только ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарный контроль, допускаются к продаже. С начала года было проведено более 36 тысяч исследований 24,9 тысяч образцов ягод, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экспертиза оценивает органолептические свойства (запах, внешний вид без повреждений), радиометрический контроль, дозиметрию и анализ содержания нитратов.

В результате 9 килограммов продукции были изъяты с продажи из-за несоответствия органолептическим требованиям.

Ветеринарно-санитарные инспекторы Госветслужбы Подмосковья отмечают, что ягоды должны быть характерного для своего сорта запаха и вкуса. Ягоды, перевозимые или хранящиеся в повреждённой упаковке, с механическими повреждениями или остатками химических веществ, использованных для борьбы с вредителями, не пройдут проверку качества.

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#ягоды
#контроль
#минсельхозпрод мо
#московская область
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В Никольском соборе Красногорска состоялся молебен о Победе
17 октября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба городского округа.
Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными верующими молился за всех защитников, которые сражаются за Родину и за их скорейшее и успешное возвращение домой.

Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Кроме того, состоятся крестные ходы с чудотворным образом. Мероприятия охватят 66 городов, начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.

Образ Казанской иконы Божией Матери, известной как икона русских побед, был создан в 1580 году. Она стала символом народного ополчения Минина и Пожарского в годы Смутного времени.

В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Через три дня молитв и поста всего русского воинства осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить столицу от захватчиков.

После освобождения Москвы Дмитрий Пожарский установил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а позже её перенесли в специально построенный Казанский собор.

Победу России в Отечественной войне 1812 года и успешное взятие Парижа в 1814 году также связываю с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

В 1918 году, во время революционных событий, Казанская икона Божией Материла была похищена из Казанского собора, и её удалось найти лишь через 105 лет благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ​

17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, который находится на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).

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#красногорск
#храм
#икона
#монастыри
#мероприятия
#религия
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Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности
Движение по Крымскому мосту временно закрыли из-за ракетной опасности
17 октября 2024, 16:20

Фото: istock/ BigNazik

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили из-за угрозы ракетной опасности. Об этом 17 октября информирует Telegram-канал, посвящённый ситуации на мосту.
«Временные ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту», — передаётся в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. В связи с этим в Севастополе приостановили работу наземного и морского общественного транспорта.

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#крымский мост
#севастополь
#опасность
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